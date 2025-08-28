"Війна вже безпосередньо торкнулася ЄС": Висоцька про реакцію Європи на російську атаку
Російська ракетна атака пошкодила представництво ЄС у Києві, що викликало жорсткішу, ніж зазвичай, реакцію з боку Брюсселя. Європейський Союз анонсував новий пакет санкцій проти Росії та розглядає ефективніше використання заморожених російських активів для підтримки України
Про це в ефірі Еспресо сказала кореспондентка Тетяна Висоцька.
"Реакція Європи на атаку цього разу трохи жорсткіша, ніж зазвичай, тому що уламки російських ракет поцілили в представництво ЄС у Києві, і тепер війна вже безпосередньо торкнулася Європейського Союзу", – наголосила Висоцька.
За словами кореспондентки, Урсула фон дер Ляєн виступила з екстреною заявою, в якій повідомила, що Європейський Союз, по-перше, планує якнайшвидше підготувати новий, дев'ятнадцятий, жорсткий пакет санкцій проти Росії.
По-друге – і це, можливо, є новим кроком, який Європа робить у напрямку посилення підтримки України, – фон дер Ляєн зазначила, що розглядатиметься питання про те, як ефективніше використати заморожені російські активи для підтримки української оборони та відбудови країни.
"І ще один момент – це те, що Урсула фон дер Ляєн поспілкувалася по відеозв'язку не лише з президентом України Володимиром Зеленським, а й з президентом США Дональдом Трампом. Тобто, все-таки щось відбувається, і Європейський Союз занепокоївся і почав реагувати", – додала Висоцька.
- Унаслідок атаки, яку російська окупаційна армія здійснила в ніч на 28 серпня, в Києві пошкоджено будівлі представництва Європейського Союзу та British Council.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.55
- EUR Купівля 47.83Продаж 48.49
- Актуальне
- Важливе