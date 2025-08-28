"Війна вже безпосередньо торкнулася ЄС": Висоцька про реакцію Європи на російську атаку

Про це в ефірі Еспресо сказала кореспондентка Тетяна Висоцька.

"Реакція Європи на атаку цього разу трохи жорсткіша, ніж зазвичай, тому що уламки російських ракет поцілили в представництво ЄС у Києві, і тепер війна вже безпосередньо торкнулася Європейського Союзу", – наголосила Висоцька.

За словами кореспондентки, Урсула фон дер Ляєн виступила з екстреною заявою, в якій повідомила, що Європейський Союз, по-перше, планує якнайшвидше підготувати новий, дев'ятнадцятий, жорсткий пакет санкцій проти Росії.

По-друге – і це, можливо, є новим кроком, який Європа робить у напрямку посилення підтримки України, – фон дер Ляєн зазначила, що розглядатиметься питання про те, як ефективніше використати заморожені російські активи для підтримки української оборони та відбудови країни.

"І ще один момент – це те, що Урсула фон дер Ляєн поспілкувалася по відеозв'язку не лише з президентом України Володимиром Зеленським, а й з президентом США Дональдом Трампом. Тобто, все-таки щось відбувається, і Європейський Союз занепокоївся і почав реагувати", – додала Висоцька.