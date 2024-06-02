Війна з Китаєм не є ані близькою, ані неминучою, - міністр оборони США

Про це він сказав на щорічному безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, повідомляє агентство Associated Press.

Остін наголосив на важливості відновлення діалогу з китайським колегою для уникнення "прорахунків та непорозуміння".

"Поки ми розмовляємо, ми можемо визначити ті проблеми, які викликають занепокоєння, і ми хочемо переконатися, що ми розмістили "огорожі", щоб гарантувати відсутність неправильного сприйняття та прорахунків … які можуть вийти з-під контролю. Ви можете робити такі речі, лише якщо говорите", - сказав Остін.

Реагуючи на висловлювання президента Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого напередодні щодо конфліктних ситуацій із Китаєм на тлі претензій Пекіна в Південнокитайському морі, він підтвердив, що зобов'язання США щодо Філіппін як партнера за договором є "залізними".

"Є багато речей, які можуть статися в морі або в повітрі, ми це розуміємо. Але наша мета - переконатися, що ми не дозволяємо речам вийти з-під контролю без потреби", - зауважив Остін.

Він також сказав, що багато з цих питань найкраще вирішувати шляхом переговорів, але також запевнив, що Вашингтон продовжуватиме забезпечувати захист прав націй у регіоні та збереження ними доступу до своїх виключних економічних зон.

"Війна чи боротьба з Китаєм, на мій погляд, не є ані близькими, ані неминучими. Лідерам держав-держав потрібно продовжувати працювати разом, щоб переконатися, що ми робимо речі, щоб зменшити можливості для прорахунків і непорозумінь", - сказав голова Пентагону.

Остін також відповів за заяви Пекіна щодо війни РФ проти України, про які китайські офіційні особи кажуть як про "українську кризу", прямо не засуджуючи агресію Москви. Так, Остін наголосив, що така "криза, очевидно, була спричинена тим, що Путін прийняв рішення незаконно вторгнутися до свого сусіда".