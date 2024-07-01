Військові бази та зброя: уряд Фінляндії схвалив оборонну угоду зі США
У понеділок, 1 липня, парламент Фінляндії одностайно схвалив Угоду про оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами Америки
Про це повідомляє Yle.
Згідно з угодою, Фінляндія відкриє 15 військових баз для потенційного використання американськими військами, а також дозволить США ввозити до Фінляндії оборонну техніку, обладнання, матеріали та війська.
Крім того, угода передбачає створення певних військових зон, які включатимуть об'єкти, доступ до яких матиме лише американський персонал.
Угода створює основу для діяльності США і більш постійної присутності у Фінляндії.
Депутатка Анна Контула (Союз лівих сил) внесла пропозицію, яка закликала депутатів відхилити угоду, але її пропозиція не отримала жодної підтримки. Таким чином, парламент не голосував за угоду, але схвалив її одноголосно.
Міністр оборони країни Антті Хяккянен заявив, що угода є значним поглибленням відносин між Фінляндією і США.
Довідково. Фінляндія розпочала переговори з Вашингтоном щодо Угоди про асоціацію після того, як подала заявку на членство в НАТО у травні 2022 року, що було викликано вторгненням Росії в Україну.
- У п'ятницю, 14 червня, міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен після засідання НАТО в Брюсселі заявив, що його країна розмістить у себе нове сухопутне командування Альянсу.
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