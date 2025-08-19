Військові лідери НАТО завтра проведуть зустріч щодо України та подальших кроків, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в НАТО й США.

За словами американського чиновника, зустріч має відвідати у віртуальному форматі голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, однак все може змінитися.

Водночас голова військового комітету НАТО охарактеризував завтрашній діалог як "чергову зустріч на рівні начальників оборони".

Співрозмовник агентства додав, що головний воєначальник альянсу Алексус Гринкевич поінформує учасників зустрічі про результати саміту Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці 15 серпня.