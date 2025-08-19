Військові лідери НАТО завтра проведуть зустріч щодо України та подальших кроків, - Reuters
Завтра, 20 серпня, військові лідери Північноатлантичного альянсу проведуть зустріч, аби обговорити питання України та подальші кроки
Про це пише Reuters із посиланням на джерела в НАТО й США.
За словами американського чиновника, зустріч має відвідати у віртуальному форматі голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, однак все може змінитися.
Водночас голова військового комітету НАТО охарактеризував завтрашній діалог як "чергову зустріч на рівні начальників оборони".
Співрозмовник агентства додав, що головний воєначальник альянсу Алексус Гринкевич поінформує учасників зустрічі про результати саміту Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці 15 серпня.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що низка країн готова проводити "не провокаційні, а заспокійливі операції в повітрі, на морі та на суші".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.62
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе