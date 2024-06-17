Влада Словенії підозрює, що РФ масово відправляє до країни шпигунів під виглядом студентів, - WSJ

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначено, що потік російських "студентів" до Словенії збігся з часом, коли два роки тому з Європи почали масово висилати дипломатичних співробітників за підозру у шпигунській діяльності. Через це словенська влада вважає, що Москва не може використовувати колишні розвідницькі канали у ЄС і натомість відправляє у Словенію "студентів", аби компенсувати нестачу шпигунів у державі.

Зазначено, що багатьом із таких "здобувачів освіти" по 40-50 років.

У березні 2024 року Любляна депортувала щонайменше 8 російських студентів через поширення проросійських наративів.

Затримання агентів РФ у Словенії

За словами WSJ, правоохоронці Словенії наприкінці 2022 року затримали у столиці офіцерів Служби зовнішньої розвідки Росії Артема та Анну Дульцевих, які представлялись громадянами Аргентини.

Видання зазначає, що фігуранти легалізувались у державі ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але словенські спецслужби почали займатись їхньою справою після 24 лютого 2022 року.

Водночас пара у 2022 році також почала шпигувати за агентством ЄС зі співробітництва органів регулювання енергетики. Через це їх вирішили затримати.

Акцентується, що Дульцевим загрожує до восьми років за ґратами, коли в колонії вони провели вже 18 місяців.