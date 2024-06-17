Влада Словенії підозрює, що РФ масово відправляє до країни шпигунів під виглядом студентів, - WSJ
Влада Словенії підозрює, що росіяни відправляють у державу своїх шпигунів під прикриттям "студентів", багатьом з яких по 40-50 років
Про це пише The Wall Street Journal.
Зазначено, що потік російських "студентів" до Словенії збігся з часом, коли два роки тому з Європи почали масово висилати дипломатичних співробітників за підозру у шпигунській діяльності. Через це словенська влада вважає, що Москва не може використовувати колишні розвідницькі канали у ЄС і натомість відправляє у Словенію "студентів", аби компенсувати нестачу шпигунів у державі.
Зазначено, що багатьом із таких "здобувачів освіти" по 40-50 років.
У березні 2024 року Любляна депортувала щонайменше 8 російських студентів через поширення проросійських наративів.
Затримання агентів РФ у Словенії
За словами WSJ, правоохоронці Словенії наприкінці 2022 року затримали у столиці офіцерів Служби зовнішньої розвідки Росії Артема та Анну Дульцевих, які представлялись громадянами Аргентини.
Видання зазначає, що фігуранти легалізувались у державі ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але словенські спецслужби почали займатись їхньою справою після 24 лютого 2022 року.
Водночас пара у 2022 році також почала шпигувати за агентством ЄС зі співробітництва органів регулювання енергетики. Через це їх вирішили затримати.
Акцентується, що Дульцевим загрожує до восьми років за ґратами, коли в колонії вони провели вже 18 місяців.
- 26 березня минулого року в Словенії затримали двох шпигунів, які під виглядом сімейної пари з Аргентини збирали розвіддані на користь Росії.
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