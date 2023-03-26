У Словенії затримали сімейну пару, яка шпигувала для Росії

Про це інформує The Guardain.

Шпигунами виявилися Арія Маєр і Людвіґ Ґіш. У 2017 році вони нібито переїхали з Аргентини й оселилися в Словенії у Любляні з двома маленькими дітьми. Причиною переїзду вони називали страх перед вуличною злочинністю в Аргентині. Уже в Словенії Маєр відкрила художню онлайн-галерею, а Ґіш керував IT-стартапом.

Більшість сусідів і друзів пари описували їх як звичайних сусідів. Вони говорили, що пара була простою сім'єю, чиї діти часто гралися на вулиці.

Правоохоронні органи Словенії отримали дані розвідки про те, що пара насправді шпигує для російської розвідки, а саме ГРУ, за програмою "сплячих агентів". Вони прибули до країни під фальшивими іменами. Один зі шпигунів має громадянство Аргентини.

Під час обшуків в офісі шпигунів було виявлено великі суми готівки, що, за інформацією видання, передбачає оплату обов'язків пари російським неофіційним агентам або інформаторам. Дітей пари забрали у соціальну опіку.

The Guardain пише, що Маєр і Ґіш є так званими нелегалами ГРУ. На відміну від "легальних" офіцерів російської розвідки, "нелегали" діють без видимих зв'язків з РФ. Вони роками вчаться видавати себе за іноземців, мають південноамериканське громадянство. Також більшість з ним має дітей, які навіть не підозрюють, що їхні батьки є громадянами Росії.

Одне з джерел видання на правах анонімності зазначило, що у приватних розмовах представники Росії швидко визнали, що затримані є офіцерами Служби розвідки Російської Федерації.