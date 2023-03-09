Про це інформує Euractiv.

Демократи, які внесли цю пропозицію, стверджували, що, ухваливши резолюцію, Словенія засудить напади Росії на мирних українців, їх домівки та об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Ми продемонструємо нашу підтримку українському народу, який проявляє неймовірну мужність, захищаючи свою батьківщину і борючись за універсальні цінності свободи та демократії, і водночас засудимо російське вторгнення", – цитують демократів.

Повідомляється, що в правлячій коаліції ще до голосування в комітеті виступили проти, а міністерка закордонних справ Таня Файон сказала, що ініціатива внести РФ до переліку країн-спонсорів тероризму буде "рівносильна покаранню всього російського народу".

Натомість парламентський комітет одноголосно підтримав засудження російської війни проти України, заклики продовжувати допомагати країні та виступати за "всеосяжний, справедливий і тривалий мир".

МЗС Словенії наголошують, що ні в європейському, ні в словенському законодавстві не існує категорії або списку країн, які підтримують тероризм. Резолюції ухвалили лише сім країн-членів ЄС, і навіть у США, де є юридичні підстави оголошувати держави спонсорами тероризму, Росія не входить до цього переліку.

Опозиція назвала заяву МЗС "млявою", а депутат-демократ і ексміністр закордонних справ Словенії Анже Логар виголосив, що дипломатичний тиск на РФ необхідно посилити, так само як і санкції.