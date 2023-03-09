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Головна Світ У комітеті парламенту Словенії засудили вторгнення Росії в Україну, але не підтримали визнання РФ країною-спонсором тероризму

У комітеті парламенту Словенії засудили вторгнення Росії в Україну, але не підтримали визнання РФ країною-спонсором тероризму

9 березня, 2023 четвер
15:41
Світ парламент Словенії

Комітет парламенту Словенії з питань зовнішньої політики відхилив резолюції, яка б визнала Росію державою-спонсором тероризму, проте засудили вторгнення в Україну

Про це інформує Euractiv.

Демократи, які внесли цю пропозицію, стверджували, що, ухваливши резолюцію, Словенія засудить напади Росії на мирних українців, їх домівки та об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Ми продемонструємо нашу підтримку українському народу, який проявляє неймовірну мужність, захищаючи свою батьківщину і борючись за універсальні цінності свободи та демократії, і водночас засудимо російське вторгнення", – цитують демократів.

Повідомляється, що в правлячій коаліції ще до голосування в комітеті виступили проти, а міністерка закордонних справ Таня Файон сказала, що ініціатива внести РФ до переліку країн-спонсорів тероризму буде "рівносильна покаранню всього російського народу".

Натомість парламентський комітет одноголосно підтримав засудження російської війни проти України, заклики продовжувати допомагати країні та виступати за "всеосяжний, справедливий і тривалий мир".

МЗС Словенії наголошують, що ні в європейському, ні в словенському законодавстві не існує категорії або списку країн, які підтримують тероризм. Резолюції ухвалили лише сім країн-членів ЄС, і навіть у США, де є юридичні підстави оголошувати держави спонсорами тероризму, Росія не входить до цього переліку.

Опозиція назвала заяву МЗС "млявою", а депутат-демократ і ексміністр закордонних справ Словенії Анже Логар виголосив, що дипломатичний тиск на РФ необхідно посилити, так само як і санкції.

  • Нагадаємо, 23 листопада 2022 року Європарламент під час голосування у середу підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Перед тим, 21 листопада, Парламентська асамблея НАТО також визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом. Схожі декларації раніше ухвалила низка європейських країн, зокрема Чехія, Литва, Латвія, а також Парламентська асамблея Ради Європи.
  • Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон на Раді ЄС із закордонних справ ініціювала міжнародну угоду щодо співпраці у розслідуванні воєнних злочинів РФ в Україні.  
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Словенія
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