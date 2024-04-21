Воєнний аналітик Войджер повідомив, коли надійде перший пакет допомоги від США

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Можемо очікувати, що перший пакет допомоги Україні від США, буде поставлено до Польщі менше ніж через тиждень. Ймовірно, там будуть снаряди 155 мм і ракети для HIMARS. Всі українці очікують на протиракетну оборону, додаткові ресурси, амуніції та боєприпаси. Це найважливіші складові, які потрібні для захисту українців, інфраструктури. Потрібно все постачати на фронт, щоб ЗСУ мали змогу відповісти на обстріли з боку Росії. Думаю, постачання варто чекати максимум тиждень. Наскільки я знаю, американські військові готували і вантажили частини цього пакета допомоги, поки очікувалось голосування в Конгресі. Перші частини допомоги вже зібрано", - сказав Войджер.

Сьогодні існує розуміє найбільшої стратегічної загрози для Америки, якщо Захід припустить і дозволить Росії виграти війну проти України. Загрозу потрібно знищити зараз. В цьому процесі потужну роль відіграватимуть ATACMS, зазначив воєнний аналітик.

"Зараз це ще політична проблема і певний ризик. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван надто обережно поводиться стосовно Росії, на це є певні причини. Але думаю, що навіть в адміністрації розуміють, що Україні дійсно потрібно допомагати всім, і засобами в тому числі. Тому ATACMS також можуть постачатися вам. Вже є протокол, приклад, як це робилось восени, коли постачались ATACMS з касетними боєприпасами, для знищення російських гвинтокрилів та інших систем. Зараз вони можуть відігравати дуже важливу роль. Зокрема, поступово знищувати незахищені системи РФ, типу літаків і гвинтокрилів, штаб-квартири, особливо на попередній лінії бою, а також цілитися у Кримський міст. Його знищення було б стратегічною метою", - сказав Войджер.

За його словами, це не останній пакет допомоги Україні від США.

"Цього довгострокового пакета вистачить, як щонайменше, на рік Ми всі сподіваємося, що після наступного контрнаступу влітку або на початку наступного року, будуть певні перемоги з боку ЗСУ, завдяки цьому пакету, новим літакам f16, ATACMS тощо. Нехай цей горизонт політичних аналізів буде цей і наступний рік. Потім вже будемо думати, в якому напрямку розвиватиметься ситуація. Думаю, для Путіна і РФ це буде дуже неприємний сюрприз", - додав він.