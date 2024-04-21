Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Воєнний аналітик Войджер повідомив, коли надійде перший пакет допомоги від США
Ексклюзив

Воєнний аналітик Войджер повідомив, коли надійде перший пакет допомоги від США

21 квітня, 2024 неділя
20:45
Світ Україна - США, конгрес

Воєнний аналітик, старший науковий співробітник Центру європейського політичного аналізу у США Марк Войджер повідомив, коли в Україну надійде перший пакет допомоги від США. Серед озброєння можуть постачатися ATACMS

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Можемо очікувати, що перший пакет допомоги Україні від США, буде поставлено до Польщі менше ніж через тиждень. Ймовірно, там будуть снаряди 155 мм і ракети для HIMARS. Всі українці очікують на протиракетну оборону, додаткові ресурси, амуніції та боєприпаси. Це найважливіші складові, які потрібні для захисту українців, інфраструктури. Потрібно все постачати на фронт, щоб ЗСУ мали змогу відповісти на обстріли з боку Росії. Думаю, постачання варто чекати максимум тиждень. Наскільки я знаю, американські військові готували і вантажили частини цього пакета допомоги, поки очікувалось голосування в Конгресі. Перші частини допомоги вже зібрано", - сказав Войджер.

Сьогодні існує розуміє найбільшої стратегічної загрози для Америки, якщо Захід припустить і дозволить Росії виграти війну проти України. Загрозу потрібно знищити зараз. В цьому процесі потужну роль відіграватимуть ATACMS, зазначив воєнний аналітик.

"Зараз це ще політична проблема і певний ризик. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван надто обережно поводиться стосовно Росії, на це є певні причини. Але думаю, що навіть в адміністрації розуміють, що Україні дійсно потрібно допомагати всім, і засобами в тому числі. Тому ATACMS також можуть постачатися вам. Вже є протокол, приклад, як це робилось восени, коли постачались ATACMS з касетними боєприпасами, для знищення російських гвинтокрилів та інших систем. Зараз вони можуть відігравати дуже важливу роль. Зокрема, поступово знищувати незахищені системи РФ, типу літаків і гвинтокрилів, штаб-квартири, особливо на попередній лінії бою, а також цілитися у Кримський міст. Його знищення було б стратегічною метою", - сказав Войджер.

За його словами, це не останній пакет допомоги Україні від США.

"Цього довгострокового пакета вистачить, як щонайменше, на рік Ми всі сподіваємося, що після наступного контрнаступу влітку або на початку наступного року, будуть певні перемоги з боку ЗСУ, завдяки цьому пакету, новим літакам f16, ATACMS тощо. Нехай цей горизонт політичних аналізів буде цей і наступний рік. Потім вже будемо думати, в якому напрямку розвиватиметься ситуація. Думаю, для Путіна і РФ це буде дуже неприємний сюрприз", - додав він.

  • Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
  • Міністр оборони США Ллойд Остін привітав схвалення Палатою представників США законопроєкту про допомогу Україні на $61 млрд і зазначив, що він сприятиме безпеці самої Америки.
  • Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що пакет допомоги України, схвалений Палатою представників Конгресу США, допоможе зупинити російську агресію.
Теги:
Відео
Україна
зброя
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
США
F-16
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Арман Дюплантіс
20 квітня, 2024 субота
Швед Дюплантіс встановив новий світовий рекорд зі стрибків із жердиною
19 квітня, 2024 п'ятниця
"Це зовсім нова унікальна розробка": у Defense Express припустили, чим могли збити російський Ту-22М3
Бахмут
19 квітня, 2024 п'ятниця
На Бахмутський напрямок окупанти перекинули армійську авіацію, ЗСУ не вистачає ППО, - майор НГУ Кожубенко
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.56
    Купівля 39.56
    Продаж 40.08
  • EUR
    Купівля 42.28
    Продаж 43.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
21 квітня
21:19
повістка
У столичному ТЦК пояснили, чому повістка може прийти померлій людині
21:19
Оновлено
Вибух
Росія ударила по околицях Харкова: є постраждалий
21:17
Огляд
удар по аеродрому в Джанкої
Бавовна у тимчасово окупованому Севастополі, дрони ГУР у Мордовії та удар по авіабазі у Джанкої: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:12
Володимир Зеленський
Росія хоче окупувати Часів Яр до 9 травня, а влітку почати наступ, - Зеленський
20:49
Китай запускає надпровідний квантовий комп’ютер третього покоління
Фізик Мічіо Каку: квантові технології здолають онкологію й зроблять інтернет "мозковим", але безсильні перед бажанням вести війни
20:45
Дніпропетровщина. Обстріл
РФ протягом дня 8 разів атакувала Нікопольщину: постраждала жінка
20:34
Михайло Подоляк
Подоляк назвав єдину можливу стратегію виходу з війни
20:18
ракети великої дальності ATACMS
США можуть відправити допомогу Україні до кінця наступного тижня, - сенатор Ворнер
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Коли українці були щасливими
20:02
"Динамо" - "Полісся" 3:0 (21 квітня 2024 року)
УПЛ: "Динамо" розбило "Полісся", а "ЛНЗ" обіграв "Олександрію". Розклад і результати всіх матчів 25-го туру
20:01
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 квітня: скільки коштують долар та євро
19:42
ЗСУ
Протягом доби Сили оборони знищили 2 керовані ракети Х-59 та відбили 50 атак ворога на шести напрямках
19:16
Оновлено
кримінал
На Одещині затримали військових батька і сина, підозрюваних у вбивстві 20-річного поліцейського з Вінниччини
19:11
Віталій Манасян
"Ви не уявляєте, хто ми". Нацполіція звільнила свого оперативника, що погрожував відвідувачам елітного ресторану в Києві, - ЗМІ
18:48
Шведське ППО RBS 70
Німеччина шукає додаткові ППО для України, - Politico
18:31
військові навчання, Нідерланди
У Сувальському коридорі почалися навчання на випадок агресії РФ
18:04
Олександр Сирський, Рустем Умєров
Ситуація біля Часового Яру, ураження ворожих цілей на ТОТ і ППО, - Сирський та Умєров доповіли Зеленському
18:03
OPINION
Костянтин Корсун
Єдина інформаційна політика — прямий шлях до диктатури росіянського типу
18:02
Президент України Володимир Зеленський
Зараз у нас є шанс перехопити ініціативу, - Зеленський про те, як допомога США вплине на ситуацію на фронті
17:56
агітаційні заходи
Окрім повісток ТЦК зможе надсилати "вимоги": що це таке і чим загрожує ухилянтам
17:49
Огляд
Вистава "Самотній захід", Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра
Театральний огляд: прем'єри, що надихають і провокують
17:49
Саміт ЄС, Віктор Орбан
"Вони бачать війну, як свою", - Орбан заявив, що Захід близький до відправки військ в Україну
17:40
Інтерв’ю
Богдана Неборак і Богдана Романцова
"Багато людей під час війни почали відкривати для себе таку просту силу - читання". Розмова у "Власних назвах" про літературу та книжки
17:33
посівна аграрії
На ТОТ росіяни забирають землю у фермерів й віддають колаборантам чи аграріям з Росії, - Спротив
17:07
Оновлено
корабель "Коммуна"
У Севастополі українські ВМС пошкодили рятувальний корабель "Комуна" Чорноморського флоту РФ
17:04
Володимир Зеленський
Patriot зараз потрібні українцям: Зеленський про необхідність додаткових систем ППО
16:44
Ексклюзив
конгрес США
Атака Ірану на Ізраїль вплинула на голосування щодо допомоги Україні від США, - професор Айзенберг
16:40
Ексклюзив
Генерал Станіслав Козєй (Республіка Польща)
НАТО має збивати російські ракети ще на підльоті до кордону з ЄС, - польський генерал Козєй
16:14
Ексклюзив
ЗСУ генштаб війна з Росією
"Не тільки для оборони, а й для наступу": генерал Маломуж спрогнозував, як вплине допомога США на бойові дії найближчим часом
16:02
OPINION
Сергій Фурса
Чіп і Дейл таки прийшли на допомогу…
15:44
Ексклюзив
долари
Ніхто не буде інвестувати в країну, яка воює, - Непран
15:31
Оновлено
Проросійські сили Молдови створили у Москві блок "Побєда"
Проти ЄС і з Кіркоровим та Басковим. Проросійські сили Молдови створили у Москві передвиборчий блок "Побєда"
15:27
Ізраїль, ЦАХАЛ
США планують вперше ввести санкції проти ЦАХАЛу, - Axios
15:21
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Уроки захисту Вітчизни мають проводити ветерани з бойовим досвідом, - Жорін з Третьої штурмової
15:10
США закликали ЄС зменшити податок на прибутки від заморожених російських активів
15:06
Оновлено
Ракетний удар по Одещині 21 квітня
Росіяни вдарили балістикою по припортовій території Одещини: є постраждалі
14:05
OPINION
Сергій Висоцький
Революційний крок. Данія профінансує виробництво української зброї
14:02
Гедиминас Киркилас
Експрем'єр Литви Ґядімінас Кіркілас помер у віці 73 років
13:53
Олексій Вікторович Шкробинець
"Бажаю здоровʼя, мої улюблені людини!" Творець ютуб-каналу кіноогляду Geek Journal йде добровольцем у ЗСУ
13:41
Міноборони
Міноборони України переходить на єдині правила кібербезпеки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV