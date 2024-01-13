"Вони не чують одне одного, між ними стіна": Портников про відсутність діалогу між керівними партіями у Польщі
Журналіст Віталій Портников висловлює тривогу через непрозорість у взаєминах між прихильниками основних політичних сил у Польщі, порівнюючи ситуацію з США
Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.
"Маю вам чесно сказати: те, що відбувається зараз у Європі мене дуже турбує. Так не було раніше, між прихильниками партії "Право і справедливість" і демократичної коаліції (Опозиційна партія "Громадянська платформа" Дональда Туска, - ред.), яка пройшла до влади немає прозорості, там стіна", - зауважує Портников.
Пан Віталій підкреслив, що вже бачив таку модель між прихильниками Дональда Трампа і Джо Байдена у Сполучених Штатах.
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"І тут раптом виникає ця тема і ти розумієш, що ці люди один одного ненавидять, вони один одного не те що ненавидять, вони один одного не чують, між ними стіна, вона непрозора. Я завжди вважав, що цивілізована політика - це політика прозорої стіни, коли ми можемо розмовляти", - пояснює він.
За словами журналіста, у польській політиці зараз втрачається відкрита, чітка, своєчасна комунікація: "Це ознака нової епохи в європейській, західній політиці й ми можемо опинитись у такому самому стані - це мене дійсно досить серйозно турбує".
- 11 січня у Варшаві відбулася акція протесту, скликана попередньою урядовою партією Право і справедливість. Однією з вимог є звільнення двох засуджених екскерівників МВС.
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