"Вони не чують одне одного, між ними стіна": Портников про відсутність діалогу між керівними партіями у Польщі

Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.

"Маю вам чесно сказати: те, що відбувається зараз у Європі мене дуже турбує. Так не було раніше, між прихильниками партії "Право і справедливість" і демократичної коаліції (Опозиційна партія "Громадянська платформа" Дональда Туска, - ред.), яка пройшла до влади немає прозорості, там стіна", - зауважує Портников.

Пан Віталій підкреслив, що вже бачив таку модель між прихильниками Дональда Трампа і Джо Байдена у Сполучених Штатах.

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"І тут раптом виникає ця тема і ти розумієш, що ці люди один одного ненавидять, вони один одного не те що ненавидять, вони один одного не чують, між ними стіна, вона непрозора. Я завжди вважав, що цивілізована політика - це політика прозорої стіни, коли ми можемо розмовляти", - пояснює він.

За словами журналіста, у польській політиці зараз втрачається відкрита, чітка, своєчасна комунікація: "Це ознака нової епохи в європейській, західній політиці й ми можемо опинитись у такому самому стані - це мене дійсно досить серйозно турбує".