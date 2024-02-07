Вперше проти "недержавного суб'єкта": Канада запровадила санкції проти ХАМАСу
6 лютого міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про запровадження санкцій проти 11 керівників терористичного угруповання ХАМАС за напад на Ізраїль
Про це повідомляє "Європейська правда".
МЗС Канади заявило, що санкції спрямовані на обмеження здатності ХАМАСу залучати фінансування для подальших терактів проти Ізраїлю. Це перший випадок, коли Канада застосовує своє санкційне законодавство проти "недержавного суб'єкта".
До переліку підсанкційних осіб увійшли політичний лідер ХАМАС Ях'я Сінвар, військовий лідер угруповання Мухаммед Дейф, а також військовий очільник "Ісламського джихаду в Палестині" Акрам аль-Аджурі, йдеться у повідомленні.
Канадське дипломатичне відомство нагадало, що ще раніше віднесли ХАМАС до переліку терористичних організацій, тому участь в цьому угрупованні або допомога йому є кримінальним злочином, а його членам в’їзд до Канади заборонений.
- Напередодні державний департамент США оголосив про перший раунд санкцій, які спрямовані проти чотирьох ізраїльтян, які, ймовірно, знущалися з мирних палестинців.
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