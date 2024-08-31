Вперше за три роки: Німеччина вислала з країни афганців, засуджених за тяжкі злочини
Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт повідомив, що його країна вперше за останні три роки репатріювала в Афганістан громадян, які скоїли злочини на території ФРН
Про це він сказав на брифінгу, пише Укрінформ.
Йдеться про 28 афганців, які були засуджені за важкі кримінальні злочини, не мають законного права на проживання в Німеччині та підлягали випровадженню.
Речник підкреслив, що ця акція не стала наслідком нещодавніх надзвичайних ситуацій, в Мангеймі та Золінгені, коли шукачі притулку з Афганістану та Сирії відповідно влаштували різанину з жертвами. За його словами, федеральний уряд доклав значних зусиль для відновлення такого повернення протягом останніх місяців.
Зазначається, що Німеччина також шукала "підтримки ключових партнерів у регіоні", щоб допомогти спростити таке повернення з огляду на те, що при владі в Афганістані перебуває наразі Талібан. Посередником виступив Катар.
Як запевнив Гебештрайт, федеральний уряд продовжить практику таких повернень.
"Інтереси безпеки Німеччини вочевидь переважають вимоги захисту злочинців та осіб, які загрожують національній безпеці", - заявив речник уряду ФРН.
Протягом кількох років Німеччина не депортувала афганців через зміну влади в їхній країні та побоювання, що людям загрожуватиме небезпека в них вдома.
- Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив нові закони "Талібану", які забороняють жінкам говорити й показувати свої обличчя в громадських місцях.
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