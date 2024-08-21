"Врятує життя, зменшить руйнування": Боррель закликав не обмежувати використання Україною зброї Заходу проти РФ
Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на тлі подій у Курській області РФ закликав зняти обмеження для ЗСУ на використання західної зброї та розповів про наслідки цього рішення
Про це він написав у соціальній мережі Х.
"Наступ України на Курську область став серйозним ударом по наративу російського президента Путіна. Зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, мало б кілька важливих наслідків", - зауважив Боррель.
За його словами, скасування заборони врятує життя й зменшить руйнування в Україні, посилить самооборону Києва, а також допоможе "просунути мирні зусилля".
Боррель додав, що обговорить з міністрами закордонних справ і оборони держав ЄС у Брюсселі наступного тижня "просування нашої підтримки України". Зокрема, високий представник Євросоюзу зустрінеться там із главою українського МЗС Дмитром Кулебою.
- 15 серпня Велика Британія дозволила ЗСУ використовувати її зброю в Курській області РФ, проте діє стара заборона на застосування ракет Storm Shadow. Зокрема, українські сили задіяли в операції в Курській області британські бойові танки Challenger 2.
- 19 серпня міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що Україна має право використовувати данську зброю по території Росії.
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