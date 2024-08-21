"Врятує життя, зменшить руйнування": Боррель закликав не обмежувати використання Україною зброї Заходу проти РФ

Про це він написав у соціальній мережі Х.

"Наступ України на Курську область став серйозним ударом по наративу російського президента Путіна. Зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, мало б кілька важливих наслідків", - зауважив Боррель.

За його словами, скасування заборони врятує життя й зменшить руйнування в Україні, посилить самооборону Києва, а також допоможе "просунути мирні зусилля".

Боррель додав, що обговорить з міністрами закордонних справ і оборони держав ЄС у Брюсселі наступного тижня "просування нашої підтримки України". Зокрема, високий представник Євросоюзу зустрінеться там із главою українського МЗС Дмитром Кулебою.