Вучич: протягом 10 днів ми затримаємо усіх учасників заворушень, але надзвичайний стан не впроваджуватиметься

Про це він заявив під час свого звернення до нації, виголошеного у неділю, 17 серпня 2025 року, в урядовому палаці Сербії у Белграді, передає сербська державна інформагенція Tanjug.

"Оперативники конують свою роботу, й за десять днів усі, хто брав участь у заворушеннях, будуть затримані", - зазначив президент Сербії.

При цьому надзвичайний стан в країні не запроваджуватиметься, додав Вучич, тому що це крайній захід, який я би він не хотів розглядати.

"Ми не розглядали питання запровадження надзвичайного стану, а процедура запровадження надзвичайного стану складна. Потрібна згода президента, прем'єрміністра, потрібно йти на засідання народної скупщини, бо надзвичайний стан оголошує народна скупщина. Ми це не розглядали. У нас достатньо заходів, які ми можемо вжити відповідно до закону. Це крайній захід, ми просто досі це не розглядали і я не хотів би це розглядати", - пояснив свою позицію Вучич.

Учасників протестів глава сербської держави назвав "бандою", що заважає "кожній нормальній людині".

"Вони не дозволяють людям їздити до міста (Белграду - ред.), наші постачальники громадського харчування не можуть заробляти на життя. Перукарі, майстри, ніхто не може заробляти на життя, бо банда править вулицями, вважаючи, що має право бити, палити, руйнувати", - наголосив президент Сербії.