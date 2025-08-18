Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Вучич: протягом 10 днів ми затримаємо усіх учасників заворушень, але надзвичайний стан не впроваджуватиметься

Вучич: протягом 10 днів ми затримаємо усіх учасників заворушень, але надзвичайний стан не впроваджуватиметься

Анатолій Буряк
18 серпня, 2025 понедiлок
06:16
Світ Александар Вучич

Президент Сербії Александар Вучич обіцяє протягом наступних 10 днів повністю припинити вуличні протести і сутички з поліцейськими, а також покарати учасників заворушень

Зміст

Про це він заявив під час свого звернення до нації, виголошеного у неділю, 17 серпня 2025 року, в урядовому палаці Сербії у Белграді, передає сербська державна інформагенція Tanjug.

"Оперативники конують свою роботу, й за десять днів усі, хто брав участь у заворушеннях, будуть затримані", - зазначив президент Сербії.

Читайте також: Сіярто звинуватив ЄС у нібито спробах повалити уряди Угорщини, Словаччини та Сербії

При цьому надзвичайний стан в країні не запроваджуватиметься, додав Вучич, тому що це крайній захід, який я би він не хотів розглядати.

"Ми не розглядали питання запровадження надзвичайного стану, а процедура запровадження надзвичайного стану складна. Потрібна згода президента, прем'єрміністра, потрібно йти на засідання народної скупщини, бо надзвичайний стан оголошує народна скупщина. Ми це не розглядали. У нас достатньо заходів, які ми можемо вжити відповідно до закону. Це крайній захід, ми просто досі це не розглядали і я не хотів би це розглядати", - пояснив свою позицію Вучич.

Читайте також: Віцепрем'єр Сербії Вулін заявив, що російські спецслужби допомагали стримувати протести в Белграді

Учасників протестів глава сербської держави назвав "бандою", що заважає "кожній нормальній людині".

"Вони не дозволяють людям їздити до міста (Белграду - ред.), наші постачальники громадського харчування не можуть заробляти на життя. Перукарі, майстри, ніхто не може заробляти на життя, бо банда править вулицями, вважаючи, що має право бити, палити, руйнувати", - наголосив президент Сербії.

  • Учасники протестів виступають проти проросійського правління Александара Вучича, що вже понад 11 років керує Сербією (спершу як прем'єр, а тепер як президент). Їхньою головною вимогою є проведення дострокових парламентських виборів.

 

 

Новини
Європа
Сербія
акції протестів
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
18 серпня
07:49
США, Південна Корея
США та Південна Корея розпочали військові навчання за участі 21 тис. солдатів
07:31
Оновлено
Росія ввечері 17 серпня атакувала Україну балістикою та ударними безпілотниками: у Харкові є загиблі, у Сумах постраждала інфраструктура
07:28
Володимир Зеленський
Зеленський прибув у Вашингтон
07:19
Петер Мадяр
Угорська опозиція вимагає від РФ утриматися від втручання в зовнішню політику
07:15
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 2 танки, 43 артсистеми та 940 військових
06:44
президент США Дональд Трамп
Трамп заявив, що Зеленський може припинити війну "практично негайно, якщо захоче"
06:42
видобуток нафти, нафта
Ціни на нафту впали через відсутність тиску на РФ з боку США після зустрічі Трампа й Путіна на Алясці
06:27
Катаріна Матернова
ЄС підтримує Україну обʼєднаною і не потерпить миру, який означатиме її капітуляцію, - Матернова
05:57
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Зеленський відповів на кожен пункт "нового" плану Путіна, описаного західними ЗМІ після саміту на Алясці. Урсула фон дер Ляєн підтримала
00:02
Президент Франції Еммануель Макрон
"Є тільки один агресор – Росія": Макрон виступив із заявою після зустрічі Коаліції охочих
2025, неділя
17 серпня
23:00
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
З'явилося перше фото української ракети "Фламінго", здатної долати відстань у понад 3 000 км
22:58
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 127 боїв: третина з них на Покровському напримку
22:48
РФ двічі вдарила ФАБами по селу в Запорізькій області: загинув підліток, серед поранених - діти
22:41
Трамп путін
Предстоятель УПЦ США Антоній: вітати Путіна означає зневажати могили полеглих, плювати на сльози вдів і матерів та стояти глухим перед криками дітей
22:19
Грав генерала Зода у фільмах про Супермена: у віці 87 років помер актор Теренс Стемп
21:29
Марко Рубіо
Рубіо: капітуляція Росії чи капітуляція України наразі неможлива, проте імовірні українські територіальні поступки обговорюватимуться
21:28
російська армія, мобілізація
Росіяни окупували менше 1% території України за останні 1010 днів війни, - DeepState
21:00
Коаліція охочих
Коаліція охочих скоординувала позиції перед зустріччю з Трампом у Вашингтоні
21:00
Ексклюзив
Максим Буткевич
Підхід до людини за замовчуванням з повагою до її гідності – це дуже важливо у спілкуванні з колишніми полоненими, - журналіст Буткевич
20:28
Оновлено
"Кудрівка" - "Полтава" 3:1 (17.08.2025)
"ЛНЗ Черкаси" розібралося з "Поліссям", "Шахтар" принизив "Верес", а серед новачків - "Кудрівка" рознесла "Полтаву". Результати й розклад матчів 3-го туру УПЛ
20:01
OPINION
Культура їсть стратегію на сніданок
19:40
Ексклюзив
Віктор Орбан
Якби Орбан вчасно не осідлав тему російсько-української війни, можливо, він би не був прем'єром ще з 2022 року, - політолог Герасимчук
19:32
Український письменник Олесь Ульяненко
Надруковано раніше неопублікований роман Олеся Ульяненка "Хрест на Сатурні": про що ця книжка
19:20
Ексклюзив
Максим Буткевич
Після першого допиту я загадав про прадіда, якого розстріляв НКВС, - Максим Буткевич
19:17
Ексклюзив
Косово - Сербія
Якщо Сербія приєднається до ЄС, зникне питання Косова - експертка-балканистка Гелетій
18:35
Зеленський Трамп
Трамп хоче спершу поспілкуватись із Зеленським наодинці, а вже потім за участю європейців, - Bild
18:30
Ексклюзив
президент США Дональд Трамп
Налаштувати Трампа проти Путіна неможливо, але інколи лідери держав змушені робити те, чого не хочуть, - Айзенберг
18:16
бензин
В окупованому Криму бензин тепер тільки по талонах для підприємств, - соцмережі
18:01
OPINION
Нотатки добровольця 50+
18:01
Ексклюзив
Трамп і Путін
Перемовини між Трампом і Путіним відбулися в перші 20 секунд зустрічі, все інше не має значення, - полковник запасу СБУ Притула
17:25
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн (Брюссель, 17.08.2025)
Спільна позиція Зеленського та фон дер Ляєн перед Вашингтоном: з Путіним можливо говорити тільки після того, як він припинить вогонь і вбивства
17:15
Ексклюзив
Максим Буткевич
Усі справи росіяни фабрикують за однією схемою, - звільнений з полону журналіст Буткевич
16:51
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн: мир в Україні повинен бути досягнутий силою
16:44
Інтерв’ю
Максим Буткевич
"Полон – це мікромодель російського соціуму", - правозахисник і колишній в’язень РФ Максим Буткевич
16:25
Володимир Зеленський
Путін не дасть нам гарантій безпеки, їх дає армія України, якій потрібні фінансування та зброя, - Зеленський у Брюсселі
16:16
Виходець з Дагестану, генерал-лейтенант армії РФ Еседулла Абачев
Після удару по колоні росіян на Курщині генералу Абачеву ампутували руку та ногу: чим він відомий
16:00
OPINION
Електрокаром по мопеду
15:49
Ексклюзив
Україна ЄС
Найбільшим рятівником економіки РФ у 2022 році був ЄС, - аналітик Несходовський
15:42
Росіяни окупували село Зелений Гай на сході Харківщини, - DeepState
Росіяни окупували село Зелений Гай на сході Харківщини, - DeepState
14:58
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Брюсселя, після чого вирушить до Трампа
Більше новин
