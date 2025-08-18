Вучич: протягом 10 днів ми затримаємо усіх учасників заворушень, але надзвичайний стан не впроваджуватиметься
Президент Сербії Александар Вучич обіцяє протягом наступних 10 днів повністю припинити вуличні протести і сутички з поліцейськими, а також покарати учасників заворушень
Про це він заявив під час свого звернення до нації, виголошеного у неділю, 17 серпня 2025 року, в урядовому палаці Сербії у Белграді, передає сербська державна інформагенція Tanjug.
"Оперативники конують свою роботу, й за десять днів усі, хто брав участь у заворушеннях, будуть затримані", - зазначив президент Сербії.
Читайте також: Сіярто звинуватив ЄС у нібито спробах повалити уряди Угорщини, Словаччини та Сербії
При цьому надзвичайний стан в країні не запроваджуватиметься, додав Вучич, тому що це крайній захід, який я би він не хотів розглядати.
"Ми не розглядали питання запровадження надзвичайного стану, а процедура запровадження надзвичайного стану складна. Потрібна згода президента, прем'єрміністра, потрібно йти на засідання народної скупщини, бо надзвичайний стан оголошує народна скупщина. Ми це не розглядали. У нас достатньо заходів, які ми можемо вжити відповідно до закону. Це крайній захід, ми просто досі це не розглядали і я не хотів би це розглядати", - пояснив свою позицію Вучич.
Читайте також: Віцепрем'єр Сербії Вулін заявив, що російські спецслужби допомагали стримувати протести в Белграді
Учасників протестів глава сербської держави назвав "бандою", що заважає "кожній нормальній людині".
"Вони не дозволяють людям їздити до міста (Белграду - ред.), наші постачальники громадського харчування не можуть заробляти на життя. Перукарі, майстри, ніхто не може заробляти на життя, бо банда править вулицями, вважаючи, що має право бити, палити, руйнувати", - наголосив президент Сербії.
- Учасники протестів виступають проти проросійського правління Александара Вучича, що вже понад 11 років керує Сербією (спершу як прем'єр, а тепер як президент). Їхньою головною вимогою є проведення дострокових парламентських виборів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.63
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.66
- Актуальне
- Важливе