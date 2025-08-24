Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ WSJ: Пентагон місяцями блокував удари України по цілях у РФ далекобійною зброєю

WSJ: Пентагон місяцями блокував удари України по цілях у РФ далекобійною зброєю

Марія Науменко
24 серпня, 2025 неділя
09:11
Світ Пентагон

Пентагон протягом кількох місяців обмежував використання Україною американських ракет великої дальності ATACMS для ударів по території Росії

Зміст

Про це інформує Wall Street Journal з посиланням на слова двох американських чиновників.

За даними джерел, у міністерстві оборони США діяла неоголошена процедура погодження, яка фактично унеможливлювала застосування Києвом далекобійної зброї з кінця весни. Принаймні один раз Україна намагалася використати ATACMS по цілі в Росії, однак отримала відмову.

Вето США на удари з великої відстані обмежило військові операції України, оскільки Білий дім намагається схилити Кремль до початку мирних переговорів.

Елбрідж Колбі, заступник міністра оборони США з питань політики, розробив так званий "механізм перегляду". Цей механізм передбачає ретельний аналіз запитів Києва щодо застосування американської далекобійної зброї, а також озброєнь, наданих Україні європейськими союзниками, які залежать від американської розвідки та компонентів. Остаточне слово залишалося за главою Пентагону Пітом Геґсетом.

Читайте також: "Попереду цікаві часи": Трамп заявив, що важко виграти війну без атак на загарбника, та згадав Байдена й Україну

"Президент Трамп чітко заявив, що війна в Україні повинна закінчитися. На цей час військова позиція Росії та України не змінилася, – заявила прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт. - Міністр Геґсет працює в тісній співпраці з президентом Трампом".

Вимога Пентагону про погодження ударів фактично скасувала рішення президента Джо Байдена, прийняте в останній рік його президентства, яке дозволяло Україні бити по території Росії за допомогою ATACMS.

Американські чиновники заявили, що заява Трампа не свідчить про зміну політики, яка скасує механізм перегляду Пентагону або заохотить Україну до використання ATACMS та інших західних систем дальнього радіусу дії. Однак високопосадовець Білого дому заявив, що Трамп може змінити свою думку щодо сприяння розширенню наступальних операцій проти Росії.

  • Адміністрація президента США Дональда Трампа погодила продаж Україні 3350 ракет повітряного базування Extended Range Attack Munition (ERAM) вартістю 850 млн доларів.
Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Пентагон
Війна з Росією
США
Військові новини
Читайте також:
Автор Михайло Самусь
21 серпня, 2025 четвер
Як корпусна система починає працювати під Покровськом. Що далі?
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
Автор Анатолій Буряк
23 серпня, 2025 субота
"Процедура дуже чітка": що після Дня Незалежності чекає на УПЦ МП, яка відмовилася розірвати зв'язок із РПЦ
Дональд Трамп
Автор Марія Музиченко
22 серпня, 2025 п'ятниця
"Величезні санкції і тарифи або скажемо, що це ваша війна": Трамп пообіцяв упродовж двох тижнів ухвалити важливе рішення щодо РФ та України
Київ
+16.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.72
    Продаж 48.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
24 серпня
10:18
"Україна ще не перемогла, але вже точно не програє": Зеленський привітав українців з Днем Незалежності
10:01
OPINION
Що робити з російськими реактивними дронами
09:37
ЗСУ, ППО
За ніч ППО знешкодила 48 із 72 ворожих безпілотників
09:24
Марк Карні
До Києва прибув прем'єр-міністр Канади Марк Карні
09:15
Партнерський матеріал
Львівський пивоварний завод
Як данський бізнес підтримує Україну. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
09:00
Інтерв’ю
Ми поки не виграємо цю війну, але доволі успішно стримуємо навалу, - офіцер ЗСУ Матяш
08:58
сша допомога Україні
Адміністрація Трампа схвалила продаж Україні понад 3 тис. авіаційних ракет ERAM, - WSJ
08:35
ЗСУ
Впродовж минулої доби на фронті відбулось 179 боїв: найгарячіше на Покровському та Новопавлівському напрямках
08:10
Ексклюзив
Віталій Портников
Польща могла б оголосити частину повітряного простору України критичним для себе і збивати засоби РФ, - Портников
08:02
OPINION
А як щодо Нобеля з літератури?
07:58
Оновлено
Росія атакувала Україні ударними дронами в ніч на 24 серпня: на Дніпровщині загинула жінка
07:27
День Незалежності України
День Незалежності України: історія, значення та цінності
07:25
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 40 артсистем та 910 військових
00:44
Оновлено
Один із двох затриманих у Харкові громадян Грузії, що вчинили розбійний напад на мати військового
"Де золото і долари?" На Харківщині розбійники з Грузії вдерлися до 89-річної матері воїна, організатор злочину - українець
00:05
Посольство США в Анкарі (Туреччина)
Турецький архітектор намагається довести, що США незаконно продали ділянку землі під посольство в Анкарі. Його підтримав Верховний апеляційний суд, - ЗМІ
2025, субота
23 серпня
23:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Найкращий варіант для Путіна: продовжувати війну, поки вистачить економічних і демографічних ресурсів, - Портников
23:11
скеровано до суду
Жителька Канева погодилася з пропозицією ФСБ підпалити ГЕС на Черкащині: що було далі
22:58
Євреї-хасиди, Умань
ЦАХАЛ готується не випускати з Ізраїлю до Умані вірян-"ухилянтів", - ЗМІ
22:54
З днем Харкова!
День міста у Харкові: на Сумській увімкнули Зоряне небо, молодь співала гімн України та скандувала "ЗСУ!" й "Путін - ху*ло!"
22:31
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп шукає шляхів, щоб затриматися при владі пожиттєво, - Портников
22:19
Оновлено
У Харкові зіткнулися автомобіль, тролейбус та автобус: девʼять людей постраждали, водія авто затримали в нетверезому стані
21:56
ЗСУ
Українські бійці зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай на межі Дніпровщини та Донеччини
21:29
Північний потік 2
Затриманий в Італії за нібито підрив "Північних потоків" українець Кузнєцов керував групою диверсантів, якими було закладено 60-90 кг вибухівки, - німецькі медіа
21:27
DeepState про Серебрянське лісництво: є випадки, коли українські позиції наявні лише на папері, а потім противник раптово опиняється в тилу
20:42
Наріман Джелялов
Туреччина готова долучитися до розмінування Чорного моря та розглядає відправку військ в Україну, - посол Джелял
20:33
Ексклюзив
В арсеналі Росії є лише одна система ППО, яка може збивати балістику, - аналітик Бєлєсков
20:14
Нацизм = комунізм
Цей день в історії: Сталін з Гітлером уклали пакт Молотова-Ріббентропа, яким поділили сфери впливу в Європі
20:08
Ексклюзив
сектор Гази
У голоді в Газі вина ХАМАСу, така ж, як і ЦАХАЛу, - сходознавець Якубович
20:01
OPINION
Українізація не може бути ні лагідною, ні не лагідною
19:52
Ексклюзив
Московський Кремль
Фундаментальний консенсус серед еліт РФ порушено, - соціолог Шульга
18:43
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський підписав два санкційні укази: синхронізація з Канадою та обмеження для 28 спонсорів окупації
18:25
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
"Процедура дуже чітка": що після Дня Незалежності чекає на УПЦ МП, яка відмовилася розірвати зв'язок із РПЦ
18:06
Партнерський матеріал
Крамниця мережі JYSK
Благодійні ініціативи JYSK: як скандинавський бізнес допомагає українським військовим і цивільним. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
18:04
OPINION
Який фінал обере Україна?
17:51
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
"Де ешелонована система ППО?": військовий експерт Снєгирьов про зальоти російських дронів у країни НАТО
17:36
Протягом 22 серпня РФ скинула на Краматорськ 41 КАБ: які наслідки
17:30
Емоції, коли витягуєш живу людину з-під завалів – надзвичайні: одеський рятувальник Андрій Скрипка про роботу у ДСНС
17:13
Чисельність населення в Україні
Окупація та еміграція під час війни зменшили населення України на 10 мільйонів людей, - ЗМІ
16:40
Зеленський
Коли будуть спільні з США та Європою напрацювання щодо гарантій безпеки: заява Зеленського
16:37
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Пендзин: Путін у вересні поїде до Китаю просити грошей на війну - це і буде Рубікон
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV