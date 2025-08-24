WSJ: Пентагон місяцями блокував удари України по цілях у РФ далекобійною зброєю

Про це інформує Wall Street Journal з посиланням на слова двох американських чиновників.

За даними джерел, у міністерстві оборони США діяла неоголошена процедура погодження, яка фактично унеможливлювала застосування Києвом далекобійної зброї з кінця весни. Принаймні один раз Україна намагалася використати ATACMS по цілі в Росії, однак отримала відмову.

Вето США на удари з великої відстані обмежило військові операції України, оскільки Білий дім намагається схилити Кремль до початку мирних переговорів.

Елбрідж Колбі, заступник міністра оборони США з питань політики, розробив так званий "механізм перегляду". Цей механізм передбачає ретельний аналіз запитів Києва щодо застосування американської далекобійної зброї, а також озброєнь, наданих Україні європейськими союзниками, які залежать від американської розвідки та компонентів. Остаточне слово залишалося за главою Пентагону Пітом Геґсетом.

"Президент Трамп чітко заявив, що війна в Україні повинна закінчитися. На цей час військова позиція Росії та України не змінилася, – заявила прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт. - Міністр Геґсет працює в тісній співпраці з президентом Трампом".

Вимога Пентагону про погодження ударів фактично скасувала рішення президента Джо Байдена, прийняте в останній рік його президентства, яке дозволяло Україні бити по території Росії за допомогою ATACMS.

Американські чиновники заявили, що заява Трампа не свідчить про зміну політики, яка скасує механізм перегляду Пентагону або заохотить Україну до використання ATACMS та інших західних систем дальнього радіусу дії. Однак високопосадовець Білого дому заявив, що Трамп може змінити свою думку щодо сприяння розширенню наступальних операцій проти Росії.