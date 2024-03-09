"Я б не очікував чогось від тих, хто каже, що НАТО винне, що Україна нібито напала на Росію", - аналітик Голубов про спостереження ультраправих AFD на псевдовиборах Путіна

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Я б, чесно кажучи, в будь-якому разі не очікував того, що ви називаєте чесністю щодо спостереження цих людей на виборах, тому що явно очікував вчасності від людей, наприклад, які розповідають про те, що у Росії є якісь безпекові інтереси на території колишніх радянських республік; чи про те, що НАТО винний у тому, що Україна напала на Росію, у їхньому світобаченні; у тому, що в Україні живуть нацисти, які полюють на російськомовних. Я зараз трошки перебільшу", - пояснив Голубов.

За його словами, більшість депутатів від праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" у своїх промовах і постах у соціальних мережах поширюють російську пропаганду: "Чи то вірять у це щиро, чи то просто частина їхньої політичної, так би мовити, політичного порядку денного, який дозволяє їм збирати голоси людей, які хочуть вірити у те, що Путін захищає якісь консервативні цінності чи християнську цивілізацію".

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Водночас аналітик не виключає, що партія AfD може отримувати фінансування від Росії.

"Є поодинокі випадки коли до окремих депутатів "Альтернатива для Німеччини" так чи інакше прив'язували опосередковане, я б сказав, російське фінансування. Я щиро впевнений в тому, що якби німецькі спецслужби та німецькі журналісти-розслідувачі трошки більше покопали у цьому напрямку, вони знайшли б набагато цікавіше, я точно впевнений. Російські гроші - це дуже-дуже така дивна штука в економіках, які так чи інакше пов'язані з офшорами, якщо гроші знаходить з Нідерландів, вони формально нідерландські гроші, але звичайно вони можуть бути пов'язані з фірмами, які реально є залежними від російських спецслужб", - підсумував Голубов.