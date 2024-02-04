У Німеччині близько 200 тисяч людей вийшло на протест проти ультраправої партії AfD
У суботу, 3 лютого, близько 200 000 людей вийшли на вулиці Німеччини на подальші акції протесту проти ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD)
Про це повідомляє The Guardian.
Близько 150 тисяч людей прийшли до будівлі парламенту Рейхстагу в Берліні, де протестувальники зібралися під гаслом "Ми - фаєрвол", щоб висловити свій протест проти правого екстремізму і продемонструвати підтримку демократії. Також протести відбулися в Дрездені, Майнці та Ганновері.
"Хай то буде Айзенах, Гомбург чи Берлін: у малих і великих містах по всій країні багато громадян збираються разом, щоб продемонструвати протест проти забуття, проти ненависті та мови ворожнечі", - написав канцлер Олаф Шольц у соцмережі Х.
За його словами, ці протести є "сильним знаком на користь демократії та нашої конституції".
Представник неурядової організації "Саксонська мережа солідарності" Якоб Спрінгфельд заявив, що він шокований тим, що на масові демонстрації проти ультраправих пішло так багато часу, враховуючи, що AfD вже досягла успіху в багатьох менших громадах.
"Але зараз є поштовх. І той факт, що цей поштовх наближається, дає надію, я вірю", - зазначив він.
Згідно з результатами опитування, проведеного компанією Forsa, підтримка AfD вперше з липня знизилася до 20%.
Водночас AfD залишається на другому місці після головної опозиційної партії, консервативного Християнсько-демократичного союзу, з 32%, тоді як лівоцентристські соціал-демократи Шольца посідають третє місце з 15% голосів виборців.
- Протести, які тривають вже четвертий тиждень, розпочалися після повідомлення про те, що двоє високопоставлених членів AfD взяли участь у зустрічі, на якій обговорювалися плани масової депортації громадян іноземного походження. AfD заперечує, що ця пропозиція відображає політику партії.
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У суботу, 27 січня, близько 30 тисяч людей вийшли на демонстрацію в Дюссельдорфі проти ультраправого екстремізму.
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