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Ультраправа "Альтернатива для Німеччини": загроза для Європи із російським слідом

Андріана Стахів
31 січня, 2024 середа
17:41
Пояснюємо протест проти AFD, Німеччина

Крайня права партія "Альтернатива для Німеччини" своїми діями та заявами викликала упродовж останнього місяця масштабні протести у країні за підтримки уряду, а також стурбованість у Європі

Еспресо розповідає про діяльність та заяви AFD, а також про протидію суспільства, стурбованого тим, як ультраправі набирають популярності.

Про у що у статті:

  • "Альтернатива для Німеччини": діяльність, погляди та заяви щодо війни в Україні
  • Російський слід у діяльності партії
  • Масові протести проти AFD 
  • Падіння рейтингів AFD: лише незначні коливання

"Альтернатива для Німеччини": діяльність, погляди та заяви щодо війни в Україні

Націоналістична та ультраправа проросійська політична партія AFD була створена у 2013 році на хвилі єврокризи. Праві популісти активно виступали проти євроінтеграції та проти імміграції, також вони зайняли антиісламістську позицію. Щобільше, вони вимагали виходу з Єврозони та відмови від євро. Проте за роки свого існування початково євроскептики перетворилися фактично на правих екстремістів.

AFD засідала у Бундестазі та в 15 із 16 земельних парламентів Німеччини із 2017 року. І станом на літо 2023 року її підтримка рекордно зросла, завдяки чому партія опинилася на другому місці у рейтингах. Тоді ж таки пролунала заява, що під час виборів до Європарламенту 2024 року AFD домагатиметься розпуску Європейського Союзу або ж виходу із нього Німеччини. А натомість ультраправі хочуть заснувати "нову європейську економічну спільноту та спільноту інтересів, федерацію європейських націй".

Особливу популярність партія утримує у східних землях Німеччини, зокрема її представники посідають чільні посади у містах Пірна (Тім Льохнер) та Рагун-Єсниц у землі Саксонія-Ангальт (Ганнес Лот), а в окрузі Зоннеберг у сусідній Тюрингії головою адміністрації округу став Роберт Зессельманн. На той момент це викликало занепокоєння в німецькому уряді, зокрема й з огляду на те, що "Альтернатива для Німеччини" має шанси стати найбільш потужною політсилою на виборах одразу у трьох федеральних землях.

Від початку російського вторгнення до України AFD послідовно виступають проти військової підтримки Києва. Вони різко критикують постачання німецької зброї в Україну, звинувачують уряд Німеччини в "розпалюванні війни", а раніше рішення постачати Україні танки Leopard-2 керівництво партії назвало "катастрофічним". Щобільше, вони також просувають у своїх наративах скасування санкцій проти РФ через їхню, начебто, шкідливість для німецької економіки.

Поряд зі звинуваченнями свого уряду у "розпалюванні війни", праві популісти також звинувачують Україну – вже у "втягуванні" Німеччини у війну, пропонуючи тим часом сідати за стіл переговорів із Росією. 

протест проти AFD, Німеччина

Фото: gettyimages

Російський слід у діяльності партії

Розмови про причетність Росії до діяльності партії точаться вже давно, а її фінансування росіянами було майже відкритим.

У серпні 2023 року Spiegel та Insider опублікували гучне розслідування, у якому доводили, що Росія використовує AFD у своїх спробах зупинити допомогу зброєю Україні. Видання вивчили зламану переписку пропагандиста Володимира Сергієнка, з якої випливає що він виступав посередником між Кремлем та ультраправими депутатами, які отримували з Москви тексти своїх виступів, лобіювали кремлівські ініціативи й навіть подавали на власний уряд судовий позов проти постачання зброї в Україну. За це вони отримували фінансування від Росії.

Окрім того, торік спецслужби ФРН звинувачували AFD у поширенні російської пропаганди та наративів Кремля. Зокрема, тоді йшлося про те, що частина AFD поширює уявлення Кремля про те, що Росія "була змушена" захистити себе від Заходу, напавши на Україну.

Кремль москва

Фото: gettyimages

Масові протести проти AFD

Після публікації розслідування Correctiv про зустріч правих екстремістів і політиків з "Альтернатива для Німеччини", на якій обговорювали плани депортації мільйонів мігрантів із Німеччини, зумовила початок масових протестів проти ультраправих. Перші демонстрації відбулися 14 січня у Берліні й Потсдамі, у містах зібралися тисячі учасників. До акції також долучилися канцлер Німеччини Олаф Шольц і міністерка закордонних справ Анналена Бербок. Метою акції був намір послати чіткий сигнал щодо правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" та правого екстремізму та захисту демократії.

Наступні акції щоразу збирали все більше учасників. Передовсім усі протестувальники обурені антимігрантською риторикою партії, про це свідчать також і їхні плакати: на деяких із них AFD прирівнюють до нацистів, називали "кошмаром" для Німеччини та висували пропозиції заборонити партію.

За попередніми оцінками, в наступних протестах по всій країні взяли участь щонайменше 300 тисяч людей. Далі – більше. До мітингувальників доєднався також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, наголошуючи, що ті, хто голосує за AFD, "повинні усвідомлювати, що вони голосують за фашистів".

протест проти AFD, Німеччина

Фото: gettyimages

Падіння рейтингів AFD: лише незначні коливання

У передостанній день січня Reuters опублікували нові рейтинги "Альтернативи для Німеччини", які засвідчили незначне падіння підтримки партії – вперше із липня 2023 року. 

За новими даними, підтримка ультраправих популістів впала на один пункт: до 19%. Проте на її позиції у списку це не вплинуло. AFD й надалі залишається другою після німецьких консерваторів, випереджаючи соціал-демократів канцлера Олафа Шольца.

Разом із тим, як зазначає видання Spiegel, попри масові протести проти AfD, кількість членів партії зростає. Повідомлення про зустріч правих екстремістів, на якій були присутні політики AfD, здається, навіть заохочують прихильників приєднуватися до партії. Заявки на вступ продовжують надходити: упродовж січня ультраправі отримали близько 2,5 тисячі нових заяв, до того ж майже 2 тисячі із них надіслані вже після появи інформації про таємну зустріч з неонацистами. Тому ультраправа AFD й надалі залишається на високих позиціях напередодні виборів у місцеві парламенти трьох східних земель, які відбудуться у вересні 2024 року. 

Попри це активні протестні дії запустили нові процеси: у суспільстві обговорюють можливість заборони партії, оскільки вона може становити загрозу конституційному ладу та може спричинити сум'яття і для Європи, адже представники AFD націлені брати участь у виборах до Європарламенту цього літа і мають свої доволі небезпечні плани щодо устрою Євросоюзу.

протест проти AFD, Німеччина

Фото: gettyimages

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політика
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Німеччина
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