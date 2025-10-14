"Я розчарую тих, хто сподівається, що настала епоха миру": Романюк про перемир'я в Газі
Якщо при владі в Газі залишається ХАМАС, то війна - неминуча, невідворотна, і це питання часу
Про це в етері Еспресо розповів експерт із міжнародних питань Юрій Романюк, голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО".
"Під тиском США настала пауза між Ізраїлем та ХАМАС для обміну заручниками та полоненими. Це все, що відбулося. Якщо хтось сподівається, як заявив Трамп, що наступила епоха миру, то я їх розчарую. Бо якщо ХАМАС і далі буде контролювати Газу, то з цим ніколи не змириться Ізраїль", - прокоментував експерт.
На його думку, Моссад і ЦАХАЛ зайдуть в Газу будуть продовжувати вибивати бойовиків ХАМАС, якщо посередники - Катар, Туреччина, Єгипет, США та інші країни - не зможуть досягти, щоб ХАМАС залишила територію Гази і щоб там була можливість провести чесні, прозорі вибори.
"Головне, щоб нові політики у Газі не були з ХАМАС, а також це не було проксі Ірану. А якщо при владі в Газі залишається ХАМАС, то війна - неминуча, невідворотна, і це питання часу", - резюмував Романюк.
- У п'ятницю, 10 жовтня, о 12:00 набула чинності угода про припинення війни між Ізраїлем та палестинським угрупуванням ХАМАС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.05Продаж 48.68
- Актуальне
- Важливе