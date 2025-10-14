"Я розчарую тих, хто сподівається, що настала епоха миру": Романюк про перемир'я в Газі

Про це в етері Еспресо розповів експерт із міжнародних питань Юрій Романюк, голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО".

"Під тиском США настала пауза між Ізраїлем та ХАМАС для обміну заручниками та полоненими. Це все, що відбулося. Якщо хтось сподівається, як заявив Трамп, що наступила епоха миру, то я їх розчарую. Бо якщо ХАМАС і далі буде контролювати Газу, то з цим ніколи не змириться Ізраїль", - прокоментував експерт.

На його думку, Моссад і ЦАХАЛ зайдуть в Газу будуть продовжувати вибивати бойовиків ХАМАС, якщо посередники - Катар, Туреччина, Єгипет, США та інші країни - не зможуть досягти, щоб ХАМАС залишила територію Гази і щоб там була можливість провести чесні, прозорі вибори.

"Головне, щоб нові політики у Газі не були з ХАМАС, а також це не було проксі Ірану. А якщо при владі в Газі залишається ХАМАС, то війна - неминуча, невідворотна, і це питання часу", - резюмував Романюк.