Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
"Я ще не закінчила". Камала Гарріс готова знову балатуватися у президенти

Анатолій Буряк
25 жовтня, 2025 субота
17:48
Світ Камала Гарріс

61-річна ексвіцепрезидентка Сполучених Штатів Америки, демократка Камала Гарріс заявила про свою готовність знову боротися за посаду глави держави на чергових президентських виборах

Зміст

Про це вона сказала в інтерв'ю BBC, витяги з якого опубліковані у суботу, 25 жовтня 20225 року.

"Я ще не закінчила", - наголосила колишня віцепрезидентка.

"Я прожила усю свою кар’єру як життя служіння, й це в мене у кістках", - додала вона.

Прогнози Гарріс щодо Трампа

Гарріс сказала, що вірить у те, що її прогнози щодо того, що Дональд Трамп, якому вона програла на останніх виборах президента США, поводитиметься як деспот і керуватиме авторитарним урядом, справдилися.

"Він сказав, що озброїть Міністерство юстиції - і він зробив саме це", - нагадала політикиня.

Читайте також: Трамп скасував державну охорону для колишньої віцепрезидентки США Камали Гарріс

Також вона вказала на призупинення нічного ефіру коміка Джиммі Кіммела каналом ABC після того, як він пожартував про реакцію республіканців на смерть правого інфлюенсера Чарлі Кірка. Його зняття з ефіру відбулося після того, як призначений Трампом регулятор погрожував мовникам Кіммела.

"Ви подивіться на те, що сталося з точки зору того, як він озброїв, наприклад, федеральні агентства, які переслідують політичних сатириків… Його шкіра настільки тонка, що він не міг витримати критики та жартів й намагався під час цього процесу закрити цілу медіаорганізацію", - пояснила Гарріс.

"Капітулювали з першого дня"

Гарріс також розкритикувала бізнес-лідерів та інституції Америки, які, на її думку, занадто легко підкорилися вимогам президента.

"Є багато… тих, хто капітулював з першого дня, хто схиляє коліна перед тираном. Я вважаю, що так відбувається, з багатьох причин, зокрема, вони хочуть бути поруч із владою, тому що вони хочуть, можливо, отримати схвалення або уникнути розслідування", - додала Гарріс.

Реакція команди Трампа

Білий дім зневажливо поставився до цих коментарів Гарріс щодо президента Трампа.

"Коли Камала Гарріс програла вибори з величезним відривом, вона мала б зрозуміти натяк - американський народ не переймається її абсурдною брехнею. Або, можливо, вона таки зрозуміла натяк, і тому продовжує висловлювати свої скарги іноземним виданням", - сказала заступниця речника Білого дому Абігейл Джексон.

  • Наступні вибори американського президента мають відбутися 7 листопада 2028 року.
  • Після поразки на виборах Гарріс працювала над книгою спогадів та мала намір узяти політичну паузу.
Новини
вибори
бізнес
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
Володимир Путін
Автор Ірена Моляр
24 жовтня, 2025 п'ятниця
Трамп заліз в гаманець Путіна, - Чалий
Володимир Кудрицький
Автор Марина Клюєва
23 жовтня, 2025 четвер
"Людина у формі забрала розблокований телефон, після чого підійшли з ДБР", - Кудрицький про обшуки
пенсія
Автор Марія Науменко
24 жовтня, 2025 п'ятниця
"За ці кошти купити нічого не можна": міністр соцполітики Улютін анонсував реформу пенсійної системи
