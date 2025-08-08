Про це він написав у Х 8 серпня.

"Тим, хто критикує президента Трампа за те, що він готовий зустрітися з Путіним, щоб покласти край кровопролиттю в Україні, слід згадати, що Рейган зустрівся з Горбачовим, щоб спробувати покласти край холодній війні", – заявив Грем.

Він також висловив впевнність: президент Трамп відмовиться від угоди, як і Рейган, якщо Путін наполягатиме на невигідних умовах.

Сенатор побажав успіху главі Білого дому в його зусиллях покалсти край війні.

"Світ повинен підтримувати вас. Я, принаймні, підтримую", – резюмував він.