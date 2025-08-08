"Я впевнений, що Трамп відмовиться від угоди, якщо Путін наполягатиме на невигідних умовах", – сенатор Грем про діалог щодо України
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив впевненість, що президент США Дональд Трамп відмовиться від угоди щодо врегулювання війни в Україні, якщо Росія наполягатиме на невигідних умовах
Про це він написав у Х 8 серпня.
"Тим, хто критикує президента Трампа за те, що він готовий зустрітися з Путіним, щоб покласти край кровопролиттю в Україні, слід згадати, що Рейган зустрівся з Горбачовим, щоб спробувати покласти край холодній війні", – заявив Грем.
Він також висловив впевнність: президент Трамп відмовиться від угоди, як і Рейган, якщо Путін наполягатиме на невигідних умовах.
Сенатор побажав успіху главі Білого дому в його зусиллях покалсти край війні.
"Світ повинен підтримувати вас. Я, принаймні, підтримую", – резюмував він.
- Напередодні стало відомо, що РФ і США узгодили зустріч лідерів – Володимира Путіна й Дональда Трампа. Згодом диктатор заявив, що ОАЕ є ймовірним місцем для перемовин з лідером США.
- Зустріч лідерів США й Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна може відбутися наприкінці наступного тижня. Цю інформацію підтвердив високопосадовець Білого дому.
