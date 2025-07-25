Ядерна зброя Франції та Великої Британії є унікальною, - дипломат Безсмертний

Про це в етері Еспресо сказав дипломат Роман Безсмертний.

"Те, що стосується ядерної зброї, то особливість британської ядерної зброї в тому, що вона знаходиться весь час в динаміці. В чому є дефіцит в Сполучених Штатах Америки? Насправді із погляду стратегічної значимості британська ядерна зброя, як і французька, є унікальною", - заявив він.

Безсмертний додав, що це розуміють і вороги, і погані союзники, такі як США нині для Франції, для Великої Британії.

"Динамічне перебування статусу ядерної зброї не дає можливість її фіксувати і прицільно по ній бити. І це дуже важливо. І це розуміють французи, і це розуміють британці. Не дивлячись на те, що там в сумі не більше 600 одиниць, але вони співмірні по силі удару із тими чотирма чи п'ятьма тисячами, які є окремо в РФ і у США", - підсумував дипломат.