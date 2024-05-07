Ядерні погрози Кремля: США назвали "найлегший спосіб захистити війська РФ" від зброї, наданої Україні
Координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі відреагував на ядерні погрози Росії й порекомендував Кремлю вивести свої війська з України, якщо там бояться великих втрат
Його слова наводить "Голос Америки".
"Якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, то найлегший спосіб уникнути цього - це просто вивести свої війська", - заявив Кірбі під час брифінгу в Білому домі 6 травня.
За його словами, наразі адміністрація президента США не бачить реальних кроків з боку РФ щодо ймовірного використання ядерної зброї, попри агресивну риторику.
"Для лідера великої ядерної держави це просто безрозсудно та безвідповідально брязкати ядерним арсеналом та натякати на його потенційне використання. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри безрозсудну риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування", - наголосив посадовець Білого дому.
- Міністерство оборони Росії 6 травня анонсувало проведення військових навчань у прикордонних з Україною регіонах, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї.
- Водночас офіційний Вашингтон вважає безвідповідальною цю риторику керівництва РФ щодо навчання з використанням тактичної ядерної зброї, але не вбачає ознак підготовки до її застосування у війні проти України.
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