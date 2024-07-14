"Як через ксерокс": Фіцо вважає схожими сценарії замахів на себе й Трампа
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, коментуючи замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа, заявив, що його сценарій схожий на напад на нього самого у травні
Про це він написав у Facebook.
"Якби нападник на Трампа знав словацьку, йому достатньо було б прочитати газети N, Sme або Aktuality, щоб отримати бажання "розібратися" з непокірним експрезидентом США. Сценарій як через ксерокс", - йдеться у повідомленні.
На думку Фіцо, політичні опоненти Трампа намагаються його "закрити", а коли їм це не вдається, вони так "підбурюють громадськість, що якийсь бідолаха береться за зброю".
"І зараз ми станемо свідками промов про необхідність примирення, умиротворення та прощення", - додав словацький прем'єр.
- Нагадаємо, 15 травня внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю, але згодом його стан покращився.
- У суботу, 13 липня, у штаті Пенсільванія, під час мітингу на ймовірного кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі. Детальніше про інцидент читайте за посиланням.
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