"Як через ксерокс": Фіцо вважає схожими сценарії замахів на себе й Трампа

Про це він написав у Facebook.

"Якби нападник на Трампа знав словацьку, йому достатньо було б прочитати газети N, Sme або Aktuality, щоб отримати бажання "розібратися" з непокірним експрезидентом США. Сценарій як через ксерокс", - йдеться у повідомленні.

На думку Фіцо, політичні опоненти Трампа намагаються його "закрити", а коли їм це не вдається, вони так "підбурюють громадськість, що якийсь бідолаха береться за зброю".

"І зараз ми станемо свідками промов про необхідність примирення, умиротворення та прощення", - додав словацький прем'єр.