Якби Трампа не обрали президентом США, його могли б засудити за спробу скасувати результати виборів 2020 року, - доповідь спецпрокурора Сміта
Міністерство юстиції США оприлюднило підсумковий звіт спеціального прокурора Джека Сміта, згідно з яким у разі, якби Дональда Трампа не обрали на другий термін, він міг бути засудженим за спробу скасувати результати виборів 2020 року
Про це йдеться у звіті.
"Якби не обрання Трампа і його неминуче повернення на посаду президента, Офіс оцінив, що допустимі докази були достатніми для отримання і підтримки обвинувального вироку в суді", - йдеться в документі.
У звіті зазначається, що Трамп здійснював тиск на тодішнього віцепрезидента Майка Пенса, спонукаючи його використати свої повноваження для відхилення сертифікації Конгресом виборів 2020 року.
"У неодноразових розмовах, день за днем, пан Трамп тиснув на пана Пенса, щоб той використав свою міністерську посаду голови Сенату для зміни результатів виборів, часто посилаючись на неправдиві заяви про фальсифікацію виборів як на виправдання; він навіть неправдиво сказав пану Пенсу, що «Міністерство юстиції виявило серйозні порушення", - йдеться у звіті
- Спеціальний прокурор Джек Сміт, який висунув обвинувачення обраному президенту США Дональду Трампу, подав у відставку з міністерства юстиції, згідно з поданням уряду до суду від 11 січня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.31 Купівля 42.31Продаж 42.99
- EUR Купівля 43.32Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе