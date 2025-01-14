Якби Трампа не обрали президентом США, його могли б засудити за спробу скасувати результати виборів 2020 року, - доповідь спецпрокурора Сміта

Про це йдеться у звіті .

"Якби не обрання Трампа і його неминуче повернення на посаду президента, Офіс оцінив, що допустимі докази були достатніми для отримання і підтримки обвинувального вироку в суді", - йдеться в документі.

У звіті зазначається, що Трамп здійснював тиск на тодішнього віцепрезидента Майка Пенса, спонукаючи його використати свої повноваження для відхилення сертифікації Конгресом виборів 2020 року.

"У неодноразових розмовах, день за днем, пан Трамп тиснув на пана Пенса, щоб той використав свою міністерську посаду голови Сенату для зміни результатів виборів, часто посилаючись на неправдиві заяви про фальсифікацію виборів як на виправдання; він навіть неправдиво сказав пану Пенсу, що «Міністерство юстиції виявило серйозні порушення", - йдеться у звіті