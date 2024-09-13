Якщо Ізраїль наважиться, то може відповісти Ірану так, що той довго буде відходити, - політичний оглядач Поліщук

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо можливої реакції Ізраїлю на надання іранських балістичних ракет Росії, може бути єдине сподівання, що Іран зробить якусь помилку, якою в першу чергу скористається Ізраїль. Хоча американці так само могли зробити Ірану боляче, але, починаючи з адміністрації Обами, вони дуже обережно ставляться до Ірану, намагаються якось домовитися. Тегеран такою ситуацією постійно користується, нахабніє, завдає ударів по американських базах в Іраку через свої проксі, влаштовує безлад у Червоному морі через хуситів і таке інше. В Ізраїля є всі можливості зробити боляче Ірану, як у військовій галузі, так і в економічній", - зауважив політичний оглядач.

За його словами, в Ізраїля зараз є вікно можливостей, коли в США змінюється адміністрація. Якщо Ізраїль наважиться, то може відповісти Ірану так, що той довго буде відходити.

"Ізраїль вчинив дуже сміливі атаки на іранського генерала в Сирії та вбивство Ісмаїла Ханії у Тегерані. Зараз триває операція в Сирії, яка кілька днів тому почалася, коли ізраїльські спецзагони висадилися на секретній сирійській базі та захопили кілька іранських офіцерів. Ця база була зачищена та підірвана. На відповідь з боку Ірану Ізраїль готовий. На сьогодні Ізраїль технологічно переважає, тому може опустити Іран у кам'яну добу. У Тегерані це розуміють, тому граються в ігри, не переходячи "червоні лінії", щоб і завдати шкоди Ізраїлю, і не наражатися на жорстку відповідь", - пояснив Вадим Поліщук.