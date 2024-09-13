Якщо Ізраїль наважиться, то може відповісти Ірану так, що той довго буде відходити, - політичний оглядач Поліщук
Вадим Поліщук, історик, ізраїльський політичний оглядач, зазначив, що Ізраїль має всі можливості зробити боляче Ірану, як у військовій галузі, так і в економічній
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Щодо можливої реакції Ізраїлю на надання іранських балістичних ракет Росії, може бути єдине сподівання, що Іран зробить якусь помилку, якою в першу чергу скористається Ізраїль. Хоча американці так само могли зробити Ірану боляче, але, починаючи з адміністрації Обами, вони дуже обережно ставляться до Ірану, намагаються якось домовитися. Тегеран такою ситуацією постійно користується, нахабніє, завдає ударів по американських базах в Іраку через свої проксі, влаштовує безлад у Червоному морі через хуситів і таке інше. В Ізраїля є всі можливості зробити боляче Ірану, як у військовій галузі, так і в економічній", - зауважив політичний оглядач.
За його словами, в Ізраїля зараз є вікно можливостей, коли в США змінюється адміністрація. Якщо Ізраїль наважиться, то може відповісти Ірану так, що той довго буде відходити.
"Ізраїль вчинив дуже сміливі атаки на іранського генерала в Сирії та вбивство Ісмаїла Ханії у Тегерані. Зараз триває операція в Сирії, яка кілька днів тому почалася, коли ізраїльські спецзагони висадилися на секретній сирійській базі та захопили кілька іранських офіцерів. Ця база була зачищена та підірвана. На відповідь з боку Ірану Ізраїль готовий. На сьогодні Ізраїль технологічно переважає, тому може опустити Іран у кам'яну добу. У Тегерані це розуміють, тому граються в ігри, не переходячи "червоні лінії", щоб і завдати шкоди Ізраїлю, і не наражатися на жорстку відповідь", - пояснив Вадим Поліщук.
- 10 вересня армія оборони Ізраїлю заявила про знищення командно-контрольного центру ХАМАСу - гуманітарній зоні в Хан-Юнісі, де перебували командири угруповання.
- 11 вересня ізраїльська армія (ЦАХАЛ) завдала удару по заводу з виробництва зброї "Хезболли" на півдні Лівану, а також по військовому командному центру угрупування.
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