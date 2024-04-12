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"Якщо Україна програє, це буде повним приниженням для Заходу": Борис Джонсон розкритикував недостатню підтримку Києва

12 квітня, 2024 п'ятниця
22:56
Світ Борис Джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував зволікання Заходу у підтримці Україні на війні проти російського агресора

Про це йдеться у його щотижневій колонці в таблоїді Daily Mail.

"Але чому така затримка? Що, чорт забирай, на нас найшло? Якщо війна в Україні закінчиться катастрофою, то це станеться лише з однієї причини - через хиткий, ухильний дрейф Заходу", - наголосив Джонсон.

За його словами, у 2024 році світ "стоїть на лезі ножа". Існує ризик того, що західні демократії невдовзі будуть принижені, а автократії в усьому світі через відсутність рішучості зі сторони наберуться сміливості.

"Подумайте, що сталося б, якби - як передбачали багато експертів - Путіну вдалося здійснити свій бліцкриг у лютому 2022 року. Подумайте, що було б, якби він захопив усю Україну, включно з Києвом", - закликав він, звертаючись до західних політиків.

Джонсон пояснив, що це означало б кінець української демократії та створення васальної держави. 

"А щоб забезпечити покірність нового підкореного населення, Путін пішов би за огидним сценарієм, який він використовував у тих частинах України, які вже захопив: насильницька русифікація, систематичні вбивства всіх, хто чинить опір, і вивезення українських дітей в Росію для промивання мізків", - додав експрем'єр.

Окремо Борис Джонсон наголосив на критичній нестачі снарядів на фронті, застерігши, що невдовзі Харків, який перебуває під постійними російськими обстрілами, може перетворитися на Маріуполь.

"По всій Європі розставлено близько 100 комплексів Patriot, які нічого не роблять. Чому? Якщо так триватиме і далі - постійні російські обстріли, недопостачання українців - то існує реальний ризик того, що Путін зможе організувати якийсь прорив цього літа і знову погнати свою бронетехніку на Київ", - зауважив він.

За словами Джонсона, якщо Україна зазнає поразки, "це буде повним приниженням для Заходу".  

Він закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити пакет військової допомоги Україні у розмірі 60 мільярдів доларів, а Німеччину - поставити Києву ракети Taurus.

"Настав час для Заходу, в тому числі й для Британії, вирватися зі сну; відновити дух Рейгана і Тетчер і інвестувати в захист наших свобод. Найпростіший і найефективніший спосіб захистити свободу - це інвестувати зараз в оборону України", - констатував він.

  • 12 березня повідомлялось, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон веде переговори з Білим домом про правки від республіканців щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю.

Теги:
Україна
Росія
Німеччина
Війна з Росією
Борис Джонсон
допомога Україні
Велика Британiя
допомога США Україні
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