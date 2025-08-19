Японія братиме участь у гарантіях безпеки для України, - премʼєр Сіґеру
Японія доєднається до гарантій безпеки для України, однак Токіо не уточнює, яку підтримку надаватиме Києву
Про це заявив японський премʼєр-міністр Ісіба Сіґеру, цитує CNN.
"Ми ретельно обговоримо, що наша нація може і повинна робити, в тому числі з точки зору законів і можливостей, і зіграємо відповідну роль", – запевнив він.
Водночас Сіґеру додав, що наразі Японія не перебуває на тому етапі, коли може оголошувати подробиці щодо цього.
Читайте також: Гарантії безпеки, які пропонує Трамп, значно небезпечніші для РФ, ніж 5-та стаття НАТО, - Портников
"Хоча Японія не є офіційним членом НАТО, вона тісно співпрацює з військовим альянсом, і коментарі Ісіби є показником того, скільки західних країн готові допомогти захистити Україну у разі майбутньої російської агресії після того, як буде укладено мирну угоду, щоб покласти край московському вторгненню", – пише видання.
- Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки та європейські лідери активно працюють над розробкою комплексного пакета гарантій безпеки для України.
