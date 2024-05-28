Японія підіймала винищувачі для перехоплення китайського військового безпілотника
Міністерство оборони Японії заявило, що зафіксувало китайський військовий безпілотник над водами на північ від японської префектури Окінави й підняло свої ВПС для його перехоплення
Про це повідомляє NHK.
За даними відомства, військові ідентифікували модель безпілотника як Wing Loong-10, що вперше використовувався Китаєм.
Представники міністерства підтвердили, що розвідувально-ударний безпілотник WL10 летів на схід з боку материкового Китаю. Потім він взяв північно-східний курс і повернувся в напрямку, звідки прилетів, тим же маршрутом.
Японські ВПС підняли в повітря винищувачі, і безпілотник не порушив повітряний простір Японії.
Як стверджують у міністерстві, це був перший випадок, коли для перехоплення такого типу дронів були підняті в повітря літаки. Воно також стверджує, що це вже п'ятий тип китайського військового безпілотника, який воно підтвердило.
Відомство заявило, що уважно стежить за ситуацією, оскільки вважається, що китайські військові розширюють свою діяльність поблизу Японії.
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