"З 22 вересня почалася операція РФ на Балтиці": політаналітик Горбач назвав ключову країну-ціль

Про це в ефірі Еспресо сказав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"Власне кажучи, те, що відбувається на Балтиці, і плюс я б ще додав сьогоднішню інформацію про проліт якихось невідомих, знову ж таки, безпілотників в Норвегії, це Північне море. Північний напрямок: Балтійське і Північне море - це той театр, зараз де відбувається, на мою думку, вже почалася з 22 вересня стратегічна операція російська поки що в форматі гібридної війни, створення такої напруженості, формування невизначеності і певної деморалізації, поширення інформаційно-психологічних операцій спрямованих проти держав НАТО і Євросоюзу цього північного регіону", - розповів він.

Аналітик наголосив, що однією з цілей цієї операції є відвернути їхню увагу від України.

"Їхніх суспільств, щоб вони боялися нападу на їхню територію, відповідно виступали проти передачі озброєння України, укріплення нашої обороноздатності. Не виходить це поки що, тому, я думаю, вони будуть продовжувати нагнітати і шукати якісь нові шляхи якихось диверсійних заходів, підривів, ще чогось. Бо все-таки сіяти паніку - це їхня ключова мета", - заявив Горбач.

Він припустив, чого чекати від наших західних партнерів.

"Те, що в принципі відбувається і те, чого ми від них і отримуємо вже. Це перш за все кошти на закупівлю американського озброєння, це передача і кошти європейських виробників і європейських урядів, держав на нашу обороноздатність. Але в особі тепер наших західних північноєвропейських партнерів ми ще отримуємо і певних учнів для наших фахівців-спеціалістів протиповітряної оборони. Вони хочуть вчитися у нас, як боротися з безпілотниками, перш за все, і переймати досвід такої безпілотної війни, війни вже сучасної, на сучасному технологічному етапі її ведення", - зазначив аналітик.

Горбач наголосив, що Данія - ключова вузлова країна.

"Тут вона справді, так би мовити, закриває вихід з Балтійського моря через там дві протоки. І є ключовою ціллю тепер для цих російських операцій. Тому і безпілотники там літають досі, до речі, жодного не збили і не знайшли, тому не мають доказів, що це було, і хто це запускав, матеріальних доказів. Сумнівів про те, що це роблять росіяни, практично немає, але однозначних тверджень теж ми не чуємо. Лише про те, що це гібридна війна Російської Федерації проти Данії", - сказав він.

Аналітик додав, що всі союзники Данії намагаються туди спрямувати свої сили.

"І Британія, і Швеція, і Норвегія, і Німеччина, і навіть Фінляндія сьогодні до цього підключається, надсилають свої групи для того, щоб допомагати данцям, союзникам по НАТО, протидіяти цій дроновій загрозі. Але по-суті, вони туди їдуть вчитися, вони туди їдуть набувати досвіду для самих себе, як їм потім треба буде діяти, коли ці дронові атаки будуть вестися проти їхньої держави", - підсумував Горбач.