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"З Трампом так не можна": політолог-міжнародник Несвітайлов про помилку української влади у спілкуванні з президентом США

Марина Клюєва
20 лютого, 2025 четвер
12:45
Світ Дональд Трамп

Політолог-міжнародник Максим Несвітайлов зазначив, що українська влада зробила не так, відповідаючи на заяви Трампа про "диктатора" Зеленського

Зміст

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"По вчорашньому кейсу з цими всіми міряннями рейтингів. Мабуть, по ньому буде найкраще зараз проаналізувати, що ми зробили в тій ситуації не так. Тому що, те, що зробив Трамп, це очевидно. Те, що він багато разів збрехав у своєму виступі, це однозначно так, і зрозуміло, що саме зачепило его Володимира Зеленського. У першу чергу це оцей рейтинг 4%, який, звісно, ж не відповідає дійсності. Але дуже помилковим було настільки агресивно реагувати. Так, потрібно реагувати з сильної позиції, тому що Трамп не поважає слабких. Але тут дуже тонка межа ось того балансу, який вчора представники української влади таки перетнули. Я маю на увазі, коли, я не пам'ятаю, Федоров, здається, опублікував дослідження про те, що "а взагалі-то у Зеленського в Україні рейтинг довіри вищий, ніж у Дональда Трампа у Сполучених Штатах", - сказав він.

Максим Несвітайлов зауважив, що президента США Дональда Трампа це образило найбільше. На його думку, у спілкуванні з новою адміністрацією Сполучених Штатів необхідно шукати баланс.

"І нехай це правда, але питання в тому, що з Дональдом Трампом, дійсно, так не можна. І це, от, мабуть, те, що його образило найбільше і, відповідно, після цього трапився оцей допис у соцмережі Truth Social, де він Зеленського диктатором назвав і так далі. Що також абсолютний маразм, вибачте. І про це зауважили багато європейських лідерів, які вчора виступили на підтримку Зеленського. Тут потрібно шукати баланс. Якщо ми говоримо за формою, я дійсно вважаю, що нам потрібно все ж таки переходити до нових навіть візуальних засобів комунікації. Мені видається, що цей образ (в одязі Зеленського, - ред.), так, я розумію певну логіку технологічну з приводу впізнаваності, асоціативного ряду, але все ж таки, десь де вже воно приїлось. Інфляція цього образу відбулася вже давно і потрібно переходити до нових методів комунікації, принаймні цю комунікацію розмежовувати", - вважає політолог-міжнародник. 

Що передувало

18 лютого Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".

Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".

"У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.

19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів". При цьому посол ЄС Катаріна Матернова стверджує, що вибори в Україні можна провести не раніше, ніж через пів року після завершення воєнного стану.

Також Зеленського розкритикував віцепрезидент США Джей Ді Венс за реакцію на заяви Трампа про його рейтинги.

20 лютого Дональд Трамп заявив, що Росія "має козирі" у мирних переговорах щодо припинення війни в Україні, оскільки "захопила велику територію".

Президент США Дональд Трамп вдруге назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", і що він нібито зробив "жахливу роботу".

Теги:
Новини
Україна
політика
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
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