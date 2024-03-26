"За терактом в Москві стоїть Буданов": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 26 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 26 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 26 березня іноземні ЗМІ запустили два фейки та одну маніпуляцію.
Дезінформація: "Хочете знати, хто стоїть за московськими терактами? На мою думку, Буданов: міністерство розвідки України", – написав у соцмережі X швейцарсько-італійський журналіст Анджело Джуліано.
Маніпуляція: Американський політолог Джон Міршаймер заявив: "Я ставлю на те, що більшість українців, пов'язаних із нацбезпекою і зовнішньою політикою, розуміють, що їхні дні добігають кінця. Готовий закластися, що і на Заході велика частина політичної еліти розуміє, що Україна програє, а Росія виграє".
Дезінформація: Коментуючи теракт у Підмосков'ї, колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "Це влаштували українці. ЦРУ навчало Україну цих методів з 2014 по 2022 рік".
- 23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту у "Крокус Сіті Холі". За словами російського диктатора, Україна нібито "готувала вікно" аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї.
- Водночас у Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім.
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