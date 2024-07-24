За участі "друзів Путіна": у Чорногорії затвердили оновлений склад уряду

Про це пише Балканський оглядач.

Зазначається, що до уряду увійшли представники сербських радикальних та проросійських партій "Нова сербська демократія", "Демократична народна партія" та прозахідна Боснійська партія.

Сербська народна партія (SNP), представники албанських партій, центристські "Демократи" та "Рух Європа зараз" (PES) на чолі з прем'єр-міністром Мілойко Спаїчем залишилися у складі правлячої коаліції.

Також відомо, що проросійські партії отримали дві віцепрезидентські та три міністерські посади, боснійці - одну віцепрезидентську та п’ять міністерських.

Пропозиції прем'єр-міністра щодо реконструкції уряду підтримали понад 50 депутатів. Майже всі депутати від опозиційних партії не брали участь в голосуванні. За словами прем'єра Спаїча, реконструкція уряду покращить добробут громадян, забезпечить верховенство права та прискорить шлях Чорногорії до ЄС.

Водночас депутат від Демократичної партії соціалістів Андрія Ніколич звернув увагу, що в уряді немає чорногорських представників і наголосив, що оновленим урядом керують із Белграда та Москви, а "босом і головою" є Андрія Мандич - провідний проросійський політик Чорногорії.