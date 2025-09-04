Забрали туалет і ретельно прибрали кімнату: КНДР знищувала "сліди присутності" Кім Чен Ина після його зустрічі з Путіним у Китаї, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Зазначено, що після діалогу з Путіним співробітники Кім Чен Ина ретельно прибрали кімнату: протерли предмети, які він торкався, журнальний столик та стільці.

Водночас як і під час попередніх поїздок за кордон лідер КНДР взяв особистий туалет та відвіз його до Пекіна, щоб "приховати дані про здоров'я, повідомила японська газета Nikkei з посиланням на південнокорейські та японські спецслужби".

Експерт з питань керівництва Північної Кореї з американського Stimson Center Майкл Медден зазначає, що такі заходи є в стандартному протоколі з часів попередника Кіма – батька Кім Чен Іра.

"Спеціальний туалет і необхідні мішки для сміття з детритом, сміттям і недопалками призначені для того, щоб іноземне розвідувальне агентство, навіть дружнє, не зібрало зразок і не перевірило його. Це дасть уявлення про будь-які медичні проблеми Кім Чен Ина", – пояснив він.