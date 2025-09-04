Забрали туалет і ретельно прибрали кімнату: КНДР знищувала "сліди присутності" Кім Чен Ина після його зустрічі з Путіним у Китаї, - Reuters
Після зустрічі північнокорейського лідера Кім Чен Ина з диктатором РФ Володимиром Путіним КНДР у межах заходів безпеки для протидії шпигунам "прибрала сліди Кіма": ретельно вимила предмети, яких він торкався, а також забрала його особистий туалет
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Зазначено, що після діалогу з Путіним співробітники Кім Чен Ина ретельно прибрали кімнату: протерли предмети, які він торкався, журнальний столик та стільці.
Водночас як і під час попередніх поїздок за кордон лідер КНДР взяв особистий туалет та відвіз його до Пекіна, щоб "приховати дані про здоров'я, повідомила японська газета Nikkei з посиланням на південнокорейські та японські спецслужби".
Експерт з питань керівництва Північної Кореї з американського Stimson Center Майкл Медден зазначає, що такі заходи є в стандартному протоколі з часів попередника Кіма – батька Кім Чен Іра.
"Спеціальний туалет і необхідні мішки для сміття з детритом, сміттям і недопалками призначені для того, щоб іноземне розвідувальне агентство, навіть дружнє, не зібрало зразок і не перевірило його. Це дасть уявлення про будь-які медичні проблеми Кім Чен Ина", – пояснив він.
- 3 вересня під час військового параду в Пекіні лідер Китаю Сі Цзіньпін, російський диктатор Володимир Путін та голова КНДР Кім Чен Ин обговорювали перспективи збільшення тривалості життя.
