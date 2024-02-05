Загинули 10 людей: у Пакистані невідомі напали на поліцейський відділок, підозрюють терористів
Уранці понеділка, 5 лютого, група озброєних людей напала на поліцейський відділок на північному заході Пакистану, унаслідок чого загинули щонайменше 10 правоохоронців
Про це інформує BBC.
За даними поліції регіону, бойовики почали атаку приблизно о 03:00 за місцевим часом спочатку зі снайперського вогню, а потім застосували гранати.
Перестрілка тривала понад дві з половиною години, унаслідок чого загинули 10 людей, ще 6 зазнали поранень.
Правоохоронцям поки невідомо, хто саме здійснив напад, проте BBC наголошує, що пакистанські таліби, "Ісламська держава" та інші бойовики протягом багатьох років завдавали ударів по урядових об'єктах і об'єктах безпеки, а також по мирному населенню.
Видання нагадує, що 31 січня в іншій частині Хайбер-Пахтунхви був застрелений кандидат у депутати парламенту.
Також минулого тижня в Белуджистані, провінції на південному заході Пакистану, політичного лідера застрелили у виборчому офісі його партії, а під час вибуху після політичного мітингу загинули щонайменше чотири людини. Відповідальність за цей напад взяла на себе "Ісламська держава".
- Майже рік тому ісламісти увірвалися до поліцейської дільниці в місті Карачі на півдні Пакистану, бойовики влаштували серію вибухів та вбили двох людей.
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