Загинули 10 людей: у Пакистані невідомі напали на поліцейський відділок, підозрюють терористів

Про це інформує BBC.

За даними поліції регіону, бойовики почали атаку приблизно о 03:00 за місцевим часом спочатку зі снайперського вогню, а потім застосували гранати.

Перестрілка тривала понад дві з половиною години, унаслідок чого загинули 10 людей, ще 6 зазнали поранень.

Правоохоронцям поки невідомо, хто саме здійснив напад, проте BBC наголошує, що пакистанські таліби, "Ісламська держава" та інші бойовики протягом багатьох років завдавали ударів по урядових об'єктах і об'єктах безпеки, а також по мирному населенню.



Видання нагадує, що 31 січня в іншій частині Хайбер-Пахтунхви був застрелений кандидат у депутати парламенту.

Також минулого тижня в Белуджистані, провінції на південному заході Пакистану, політичного лідера застрелили у виборчому офісі його партії, а під час вибуху після політичного мітингу загинули щонайменше чотири людини. Відповідальність за цей напад взяла на себе "Ісламська держава".