"Загрожує нашій безпеці": Байден про погрози Трампа не захищати країни НАТО від РФ

Про це Байден написав у Х.

Він нагадав, що обіцянка НАТО, що напад на одного є нападом на всіх, забезпечує безпеку американських сімей.

"Це так просто. Будь-яка особа, яка ставить під сумнів міцність цієї обітниці, становить небезпеку для нашої безпеки", - зауважив Байден.