"Загрожує нашій безпеці": Байден про погрози Трампа не захищати країни НАТО від РФ
Президент США Джо Байден прокоментував погрози експрезидента США і теперішнього ймовірного кандидата в президенти Дональда Трампа не захищати країни НАТО від Росії
Про це Байден написав у Х.
Він нагадав, що обіцянка НАТО, що напад на одного є нападом на всіх, забезпечує безпеку американських сімей.
"Це так просто. Будь-яка особа, яка ставить під сумнів міцність цієї обітниці, становить небезпеку для нашої безпеки", - зауважив Байден.
- 10 лютого експрезидент США Дональд Трамп заявив, що заохочуватиме Росію робити "все, що вона захоче" з будь-якою країною-членом НАТО, яка не виконує вказівки щодо витрат на оборону.
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