Захід не готовий до прямого бойового зіткнення з Китаєм, - експерт аналітичного центру
На параді в Пекіні Китай продемонстрував не лише ядерну тріаду, а й новітні зразки озброєння, зокрема бойові лазери, електромагнітні засоби радіоелектронної боротьби та гіперзвукові ракети
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Попов.
"На захід до Пекіна приїхала половина керівництва Тайваню. Сі Цзіньпін у своєму виступі кілька разів подякував партії "Гоміндан", а керівники Тайваню заявили, що вони цілком реалістично розглядають схему "одна країна - дві системи", тобто поступову інтеграцію за прикладом Гонконгу. Насправді ні Китай не збирається нападати, ні Тайвань - воювати. Це більше простежується в західному політологічному дискурсі, але не в самих відносинах між Тайванем і Китаєм", - зауважив Попов.
За словами експерта аналітичного центру "Об'єднана Україна", Китай на параді продемонстрував не лише ядерну тріаду, а й новітні зразки озброєння.
"Ми розуміємо, маючи війну на своїй землі, що саме це воюватиме протягом наступних десяти років. Китай показував бойові лазери, електромагнітні засоби радіоелектронної боротьби, які пригнічують усі дрони, а також гіперзвукові ракети. Для порівняння можемо подивитися останній парад у Вашингтоні чи Парижі й побачити, що Захід не готовий до прямого бойового зіткнення з китайською армією", - резюмував Попов.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що очільник Росії Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готують змову проти Сполучених Штатів.
- Директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач зазначив, що Китай дедалі активніше розширює свій вплив у світі, використовуючи лідерів Росії та Північної Кореї у гібридній війні проти Заходу. Пекін прагне підірвати глобальне лідерство США.
