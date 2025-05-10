"Засуньте ці мирні плани...": Медведєв відреагував на зустріч Коаліції охочих у Києві

Про це він написав в Х.

За його словами, лідери Коаліції охочих мали обговорювати мир у Києві, але замість цього вони нібито випалюють погрози на адресу Росії.

"Або перемирʼя для перепочинку бандерівських орд, або нові санкції. Ви думаєте, що це розумно, га? Засуньте ці мирні плани у свої пангендерні дупи", – написав Медведєв.