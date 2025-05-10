"Засуньте ці мирні плани...": Медведєв відреагував на зустріч Коаліції охочих у Києві
Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв різко відреагував на зустріч лідерів країн Коаліції охочих, що відбувається у Києві 10 травня
Про це він написав в Х.
За його словами, лідери Коаліції охочих мали обговорювати мир у Києві, але замість цього вони нібито випалюють погрози на адресу Росії.
"Або перемирʼя для перепочинку бандерівських орд, або нові санкції. Ви думаєте, що це розумно, га? Засуньте ці мирні плани у свої пангендерні дупи", – написав Медведєв.
- У суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн Коаліції охочих. До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
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