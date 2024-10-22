Затриманий у Польщі диверсант заявив, що діяв за вказівкою російських спецслужб

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує польське видання Wiadomosci.

Він розповів, що українець зізнався, що "саме російські спецслужби наказали йому здійснити підпал у Вроцлаві". За словами Сікорського, такі свідчення затриманого свідчать, що Росія планувала подібні дії по усій Європі.

"У нас є інші подібні підпали по всій Європі, і ми знаємо про плани Росії щодо подальших підпалів. Завтра я оголошу рішення Міністерства закордонних справ з цього приводу", - йдеться у повідомленні.

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Вказано, що 51-річного українця звинувачують у співпраці з російською розвідкою та підготовці підпалу лакофарбового заводу у Вроцлаві. Нещодавно він уклав угоду зі слідством, втім, суд відхилив її. На думку суду, вирок у вигляді трьох років позбавлення волі є занадто м'яким. Справу продовжать розглядати у звичному режимі.