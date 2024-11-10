Завдяки Азербайджану рух Талібан вперше долучиться до міжнародної конференції ООН
Представники адміністрації Афганістану під керівництвом руху "Талібан" уперше візьмуть участь у кліматичній конференції ООН
Про це повідомило міністерство закордонних справ Афганістану, передає Reuters.
Речник міністерства закордонних справ Афганістану Абдул Кахар Балкі повідомив, що представники Національного агентства з охорони навколишнього середовища прибули до Азербайджану для участі в конференції COP29, яка почнеться 11 листопада.
Оскільки "Талібан" офіційно не визнається в системі ООН законним урядом Афганістану, за словами джерела видання, вони не мають повноважень брати участь в обговореннях між країнами - членами ООН.
Зазначається, що в Азербайджані запрошення представників "Талібану" не коментували.
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