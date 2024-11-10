Завдяки Азербайджану рух Талібан вперше долучиться до міжнародної конференції ООН

Про це повідомило міністерство закордонних справ Афганістану, передає Reuters.

Речник міністерства закордонних справ Афганістану Абдул Кахар Балкі повідомив, що представники Національного агентства з охорони навколишнього середовища прибули до Азербайджану для участі в конференції COP29, яка почнеться 11 листопада.

Оскільки "Талібан" офіційно не визнається в системі ООН законним урядом Афганістану, за словами джерела видання, вони не мають повноважень брати участь в обговореннях між країнами - членами ООН.

Зазначається, що в Азербайджані запрошення представників "Талібану" не коментували.

Адміністрація Афганістану під керівництвом руху "Талібан" сподівається на перезавантаження відносин зі США після перемоги Дональда Трампа на виборах у Штатах.



