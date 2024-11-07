Перемога Трампа на виборах: Талібан висловив сподівання на "відчутний прогрес у двосторонніх відносинах"
Адміністрація Афганістану під керівництвом руху "Талібан" сподівається на перезавантаження відносин зі США після перемоги Дональда Трампа на виборах у Штатах
Про це повідомляє CNN.
Речник міністерства закордонних справ Талібану Абдул Кахар Балкі заявив, що Талібан сподівається, що "нова адміністрація США застосує прагматичний підхід, щоб забезпечити відчутний прогрес у двосторонніх відносинах, дозволяючи обом націям відкрити нову главу відносин, заснованих на взаємній взаємодії".
За його словами, угода в Досі, підписана в 2020 році між Талібаном і США під час першого президентства Трампа, "привела до кінця" того, що він назвав "двадцятирічною окупацією" американських сил в Афганістані.
Він також закликав Трампа взяти на себе "конструктивну роль у припиненні поточних конфліктів" на Близькому Сході.
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