Перемога Трампа на виборах: Талібан висловив сподівання на "відчутний прогрес у двосторонніх відносинах"

Про це повідомляє CNN.

Речник міністерства закордонних справ Талібану Абдул Кахар Балкі заявив, що Талібан сподівається, що "нова адміністрація США застосує прагматичний підхід, щоб забезпечити відчутний прогрес у двосторонніх відносинах, дозволяючи обом націям відкрити нову главу відносин, заснованих на взаємній взаємодії".

За його словами, угода в Досі, підписана в 2020 році між Талібаном і США під час першого президентства Трампа, "привела до кінця" того, що він назвав "двадцятирічною окупацією" американських сил в Афганістані.

Він також закликав Трампа взяти на себе "конструктивну роль у припиненні поточних конфліктів" на Близькому Сході.