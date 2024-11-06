Гарріс зателефонувала Трампу й привітала його з перемогою

Про це повідомила CNN.

Помічник Гарріс зазначив, що віцепрезидентка "зателефонував обраному президенту Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах 2024 року. Вона обговорювала важливість мирної передачі влади та того, щоб бути президентом для всіх американців".

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Камала Гарріс планує виступити з публічною промовою, де визнає поразку у виборах, в університеті Говарда — її альма-матер.