Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Завдяки ексгумаційним роботам стало видно, наскільки історичні питання політизовані в Польщі, - ексдепутат Сейму Чех
Ексклюзив

Завдяки ексгумаційним роботам стало видно, наскільки історичні питання політизовані в Польщі, - ексдепутат Сейму Чех

Євген Козярін
20 серпня, 2025 середа
18:40
Світ Мирослав Чех

Українська влада поводиться дуже відповідально, відновивши згоди на ексгумаційні роботи. У Польщі ці роботи показали, наскільки глибоко історичні питання є політизовані та ідеологізовані

Зміст

Про це сказав польський політик і громадський діяч Мирослав Чех в інтерв'ю програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Українська влада поводиться дуже відповідально, відновивши згоди на ексгумаційні роботи, Це ексгумаційні роботи подій, які були в 1940-1945 роках на Тернопільщині. А тепер відбувається у Львові, жертви 1939 року, які не є жертвами як рук українців, так і німців, я так розумію", - зазначив він.

На думку Чеха, відбувається нормальний процес між державами.

"В Польщі почнуться ексгумаційні процеси на могилах українських жертв, які пали на території Польщі від польських рук. Отже, все є так, як має відбуватися і має такі процеси порозуміння і будови хоч якогось початку процесу, коли історичне минуле стане історичним минулим, тобто все буде пам'ятатися, але насправді на уроках з цього минулого ми рухатимемось вперед. Українська влада дала дозволи. І я хочу сказати, що завдяки оцим ексгумаційним роботам стало видно, наскільки глибоко історичні питання є політизовані і ідеологізовані з боку польської держави", - додав політик.

На його думку, польська держава не виконала основних своїх зобов'язань перед тими жертвами. 

"Ані не намагалася повноцінно і цілісно провести ідентифікацію жертв конфлікту з 1940-х років, ані не визначила місця, де польські жертви чи українські жертви загинули. Ексгумаційні роботи привели до розуміння абсолютно того, хто з самого початку знав про такі справи, що ексгумації не є способом встановлення ні прізвищ жертв, ні їхньої кількості. Історики мають просто зробити свою роботу. На жаль, історики цієї роботи не зробили", - підсумував Чех.

  • У квітні на Тернопільщині на старому цвинтарі колишнього села Пужники розпочали процес ексгумації тіл. Про результати робіт і самі роботи комунікували на рівні міністрів культури України та Польщі Згодом повідомлялося, що дослідники знайшли останки 42 людей. Їх обіцяли перепоховати. Це планують зробити восени.
  • У серпні у Львові на території колишнього цвинтаря на Збоїщах у межах двосторонньої співпраці почала працювати українсько-польська експедиція з ексгумації останків солдатів Війська Польського. 14 серпня там виявили поховальну яму із загиблими солдатами.
  • Посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв'ю Еспресо заявив, що під час Волинської трагедії були вбиті десятки тисяч українців, які загинули на Волині й Галичині, тому для України також важливо повертати собі історичну пам'ять, вшановуючи тих, хто там загинув, не виправдовуючи злочини, вчинені проти поляків.


 

