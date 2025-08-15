Маємо вшанувати тих, хто загинув під час Волинської трагедії, не применшуючи злочинів проти поляків, - посол Боднар

Про це в етері Еспресо розповів посол України в Польщі Василь Боднар.

"На жаль, чомусь завжди медіа й політики звертають увагу тільки на складні сторінки історії. Звичайно, ми не повинні забувати про Волинську трагедію, чи Волинську різанину, про яку говорять в Польщі, але другою стороною цієї медалі є також десятки тисяч убитих українців, які загинули як на Волині й Галичині, так і на території сучасної Польщі. Це також наше завдання - повертати собі історичну пам'ять, вшановуючи тих, хто там загинув. Звичайно, не виправдовуючи злочини, вчинені проти поляків. Тому що шлях до примирення іде тільки через взаємне вибачення і через вшанування пам'яті тих, хто загинув. Тобто питання ексгумації, питання пошуків, які ми з листопада минулого року розпочали. Це тоді міністр закордонних справ Андрій Сибіга взяв на себе політичну відповідальність, відписав відповідну заяву з польським колегою. Через майже місяць почала роботу відповідна робоча група, і ми вже мали в травні перші ексгумації в Тернопільській області. На сьогодні триває черговий етап ексгумації у Львові, де поховані солдати війська польського з 1939 року. Я маю надію, що у вересні, у жовтні максимум, почнуться пошукові роботи тут, на території Польщі, де наша група також приїде проводити відповідні дії", - пояснив Боднар.

Посол наголосив, що в України та Польщі є багато сторінок спільної історичної пам'яті, які мають досить серйозний вплив на становлення і розвиток наших народів.

"На черзі відповідні дозволи на певні місця на території Волині. Тобто це шлях, яким правильно іти. Оскільки ми розділяємо спільні європейські цінності, ми маємо вшанувати пам'ять тих, хто загинув, і гідно їх поховати. Звичайно, це чутлива тема, але в нас багато сторінок спільної історичної пам'яті, які мають досить серйозний вплив взагалі на становлення і розвиток наших народів", - додав він.