Заява Вучича про загрозу національним інтересам Сербії - його внутрішня політична потреба, - політолог Варґа
Борис Варґа, журналіст і політолог із Сербії прокоментував заяву президента Александара Вучича про те, що на країну чекають важкі дні й деякі новини загрожують її національним інтересам
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
"Вучич постійно розповідає про Сербію для внутрішньої політичної потреби і дискурсу. Це політичний маркетинг одного націоналістичного лідера. Усе створюється для його внутрішньої політичної потреби", - зазначив політолог.
Президент Сербії висловлює подібні заяви впродовж 10-12 років, зауважив Варґа.
"Проблема не лише із Сербією, йдеться і про Косово, Боснію і Герцеговину. Він починає погрожувати Заходу, зокрема ЄС. Вучич каже: ось я тут гарантую вам мир, а ви такі погані, створюєте на мене тиск, що я нібито фальсифікував вибори. Він при владі більше 10 років. То він починає сваритися, то погрожує, висловлюється проти Заходу, сперечається з опозицією. Ніхто це роками серйозно не сприймав", - додав він.
- 27 березня президент Сербії Александар Вучич заявив, що має новини, які безпосередньо загрожують життєво важливим національним інтересам його країни.
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