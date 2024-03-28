Заява Вучича про загрозу національним інтересам Сербії - його внутрішня політична потреба, - політолог Варґа

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Вучич постійно розповідає про Сербію для внутрішньої політичної потреби і дискурсу. Це політичний маркетинг одного націоналістичного лідера. Усе створюється для його внутрішньої політичної потреби", - зазначив політолог.

Президент Сербії висловлює подібні заяви впродовж 10-12 років, зауважив Варґа.

"Проблема не лише із Сербією, йдеться і про Косово, Боснію і Герцеговину. Він починає погрожувати Заходу, зокрема ЄС. Вучич каже: ось я тут гарантую вам мир, а ви такі погані, створюєте на мене тиск, що я нібито фальсифікував вибори. Він при владі більше 10 років. То він починає сваритися, то погрожує, висловлюється проти Заходу, сперечається з опозицією. Ніхто це роками серйозно не сприймав", - додав він.