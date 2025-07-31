Збій у радарній системі паралізував роботу аеропортів Великої Британії
У середу, 30 липня, збій у радарній системі управління повітряним рухом Великої Британії спричинив перебої в роботі великих аеропортів Лондона та інших міст. Затримки тривали понад чотири години, однак згодом проблему усунули, і відправлення рейсів відновилися
Про це повідомляє Reuters.
"Наші системи повністю функціонують, і повітряний трафік повертається до нормального режиму. Відправлення в усіх аеропортах відновлено. Ми працюємо з авіакомпаніями та аеропортами, аби безпечно ліквідувати накопичення рейсів. Просимо вибачення у всіх, хто постраждав через цю ситуацію ", - повідомила у соцмережі X компанія NATS, що відповідає за управління повітряним рухом у Британії.
Речник NATS уточнив, що йшлося про проблему, пов’язану з радаром, яку вдалося усунути шляхом швидкого переходу на резервну систему. На період перемикання повітряний рух було обмежено з міркувань безпеки.
Зокрема, від збою постраждав аеропорт Хітроу – найбільший у Великій Британії та найзавантаженіший у Європі.
Представник Хітроу також підтвердив, що польоти відновлено після технічного збою. Пасажирам порадили перевіряти статус рейсів у своїх авіакомпаній перед поїздкою.
Про відновлення операцій повідомили також аеропорти Гатвік і Единбурга. Збої зафіксували і в аеропорту Лондон-Сіті.
Компанія Ryanair заявила, що перебої тривали понад чотири години й призвели до затримок і численних перенаправлень, через що постраждали тисячі пасажирів. Ірландський лоукостер назвав інцидент "абсолютно неприйнятним" і закликав до відставки генерального директора NATS Мартіна Ролфа.
"Очевидно, що збої в NATS у серпні 2023 року не стали уроком, і пасажири й надалі страждають через некомпетентність Мартіна Ролфа", - заявив операційний директор Ryanair Ніл Макмагон.
У серпні 2023 року польоти по всій Британії також було порушено через збій у системі автоматичної обробки планів польотів. Після того випадку британський авіаційний регулятор вимагав від NATS переглянути плани дій у надзвичайних ситуаціях. Тоді, за оцінками авіакомпаній, втрати на компенсації й повернення коштів перевищили 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $133 млн).
- Американська авіакомпанія Alaska Airlines зупиняла свої рейси 20 липня через збій в IT-системі. Це сталося вдруге за останній рік.
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