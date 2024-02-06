Збройним силам Латвії постачали чай із Росії та сіль із Білорусі, - ЗМІ

Про це повідомило Латвійське телебачення, пише Delfi.

Зазначається, що НЗС замовляють харчі через державний центр логістики та закупівель. У жовтні 2023 року латвійській армії надійшло 2,6 кг російського чаю, а в січні цього року НЗС отримали сім кн виробленої в Білорусі солі.

Заступник начальника об'єднаного штабу НЗС з питань підтримки Каспарс Здановскіс пояснив, що в договорах конкретно не вказано, що цю продукцію не можна доставляти з Росії та Білорусі, але під час роботи з комерсантами вдалося домогтися того, щоб ці продукти не потрапляли до їдалень НЗС.

Здановскіс розглядає можливість у майбутньому включити такий пункт у договір, але додав, що харчові продукти під санкції не потрапляють.

За його словами, рішення про припинення співпраці з Lanekss має ухвалювати суд.

Тим часом міністр оборони Андріс Спрудс наголосив, що у НЗС не має бути російських і білоруських товарів.

"Товари контролюються і будуть контролюватися, а постачальникам потрібно зважати на правові наслідки за постачання товарів невідповідного походження", - наголосив Спрудс.

Державне агентство регіонального розвитку (VRAA), яке курує Систему електронних закупівель (EIS), наразі проводить оцінку з юристами щодо того, чи можна застосувати заходи проти конкретного комерсанта. Поки поширення цих товарів у системі державних і муніципальних закупівель призупинено.

Водночас на запитання, як розв'язати проблему і чи можна заборонити ввезення таких товарів до Латвії, прем'єр-міністрка Евіка Сіліня відповіла, що це має бути спільним рішенням Європейського союзу.