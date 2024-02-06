Збройним силам Латвії постачали чай із Росії та сіль із Білорусі, - ЗМІ
Підприємство Lanekss доставило національним збройним силам Латвії (НЗС) російський чай та білоруську сіль
Про це повідомило Латвійське телебачення, пише Delfi.
Зазначається, що НЗС замовляють харчі через державний центр логістики та закупівель. У жовтні 2023 року латвійській армії надійшло 2,6 кг російського чаю, а в січні цього року НЗС отримали сім кн виробленої в Білорусі солі.
Заступник начальника об'єднаного штабу НЗС з питань підтримки Каспарс Здановскіс пояснив, що в договорах конкретно не вказано, що цю продукцію не можна доставляти з Росії та Білорусі, але під час роботи з комерсантами вдалося домогтися того, щоб ці продукти не потрапляли до їдалень НЗС.
Здановскіс розглядає можливість у майбутньому включити такий пункт у договір, але додав, що харчові продукти під санкції не потрапляють.
За його словами, рішення про припинення співпраці з Lanekss має ухвалювати суд.
Тим часом міністр оборони Андріс Спрудс наголосив, що у НЗС не має бути російських і білоруських товарів.
"Товари контролюються і будуть контролюватися, а постачальникам потрібно зважати на правові наслідки за постачання товарів невідповідного походження", - наголосив Спрудс.
Державне агентство регіонального розвитку (VRAA), яке курує Систему електронних закупівель (EIS), наразі проводить оцінку з юристами щодо того, чи можна застосувати заходи проти конкретного комерсанта. Поки поширення цих товарів у системі державних і муніципальних закупівель призупинено.
Водночас на запитання, як розв'язати проблему і чи можна заборонити ввезення таких товарів до Латвії, прем'єр-міністрка Евіка Сіліня відповіла, що це має бути спільним рішенням Європейського союзу.
- Згідно з розслідуванням фінських журналістів, які отримали дані з митниці, фінські компанії експортують до Росії продукцію найважливішого військового призначення, зокрема й необхідну РФ на війні в Україні.
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