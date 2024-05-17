Зеленський 17 травня поговорив з премʼєр-міністром Словенії. Деталі

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Під час розмови з Робертом Голобом наш президент подякував словенському премʼєру за активну підтримку Формули миру.

"Обговорили продовження оборонної співпраці. Наші команди завершують роботу над двостороннім безпековим документом у межах декларації G7. Ми домовилися підписати його за першої ж нагоди. Також упевнений, що можу розраховувати на підтримку з боку Словенії фактичного початку переговорів про вступ України до ЄС", - йдеться у повідомленні.

Словенія також підтвердила свою участь в Саміті миру у Швейцарії.