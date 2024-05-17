Зеленський 17 травня поговорив з премʼєр-міністром Словенії. Деталі
У пʼятницю, 17 травня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
Під час розмови з Робертом Голобом наш президент подякував словенському премʼєру за активну підтримку Формули миру.
"Обговорили продовження оборонної співпраці. Наші команди завершують роботу над двостороннім безпековим документом у межах декларації G7. Ми домовилися підписати його за першої ж нагоди. Також упевнений, що можу розраховувати на підтримку з боку Словенії фактичного початку переговорів про вступ України до ЄС", - йдеться у повідомленні.
Словенія також підтвердила свою участь в Саміті миру у Швейцарії.
- Наприкінці березня Словенія підтримала чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.37 Купівля 39.37Продаж 39.91
- EUR Купівля 42.65Продаж 43.35
- Актуальне
- Важливе