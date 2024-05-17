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Зеленський 17 травня поговорив з премʼєр-міністром Словенії. Деталі

17 травня, 2024 п'ятниця
19:18
Світ Володимир Зеленський
Зміст

У пʼятницю, 17 травня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Під час розмови з Робертом Голобом наш президент подякував словенському премʼєру за активну підтримку Формули миру. 

"Обговорили продовження оборонної співпраці. Наші команди завершують роботу над двостороннім безпековим документом у межах декларації G7. Ми домовилися підписати його за першої ж нагоди. Також упевнений, що можу розраховувати на підтримку з боку Словенії фактичного початку переговорів про вступ України до ЄС", - йдеться у повідомленні.

Словенія також підтвердила свою участь в Саміті миру у Швейцарії.

  • Наприкінці березня Словенія підтримала чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України.
Теги:
Україна
політика
Словенія
Володимир Зеленський
Війна з Росією
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