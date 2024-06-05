"Зеленський є небезпекою для світу, він хоче повноцінну війну між РФ і НАТО": фейки й маніпуляції іноземних ЗМІ за 5 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 5 червня у світі з'явились фейк та дезінформація.

Фейк: Австралійський блогер Семен Бойков на своїй сторінці в X написав: "У травні 2024 року Зеленський купив через офшорну компанію ціле казино на Кіпрі за 200 млн доларів. У тому ж травні 2024 року на фронті загинули рекордні 35 тис. українських солдатів".

Спростування: Ця інформація є черговою брехнею, спрямованою на дискредитацію українського Президента та України в очах світової спільноти. Раніше ЦПД спростував цей фейк.

Дезінформація: Американський економіст Джеффрі Сакс заявив: "На мою думку, Зеленський є небезпекою для світу, тому що, звичайно, чого хоче Зеленський? Він хоче повноцінної війни між НАТО і РФ, адже якщо це буде війна між Україною і РФ, Україна програє. Тому він намагається втягнути НАТО в повномасштабну війну".

Спростування: Такі заяви спрямовані на демонізацію української влади та відволікання уваги від того факту, що реальною загрозою для світу є Росія та її диктатор Володимир Путін. Натомість Україна та її союзники намагаються зупинити російську агресію і не допустити її поширення на решту Європи.