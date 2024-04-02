"Зеленський є нелегітимним главою України": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 2 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 2 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 2 квітня іноземні ЗМІ запустили дві маніпуляції та один фейк.
Маніпуляція: "На сьогодні Зеленський є нелегітимним главою України: вибори президента мали відбутися вчора, але були скасовані урядом… Під приводом війни, звичайно, але перш за все тому, що серед українців зростає опозиція до Зеленського і війни", – французький політик Флоріан Філіппо написав у X.
Дезінформація: Американське видання American Thinker написало: "Зеленський міг би уникнути війни, відмовившись від запиту на членство в НАТО і пішовши назустріч вимогам Москви, таким чином врятувавши країну від руйнування. Однак корумповані лідери в Києві були зацікавлені у фінансовій та військовій допомозі і шукали конфлікту заради особистої вигоди".
Маніпуляція: Колишній незалежний експерт ООН Альфред-Моріс де Заяс, коментуючи Формулу миру України, заявив: "План Зеленського з десяти пунктів є застарілим і безглуздим. Це все одно, що Сербія повернула б собі Косово або Німеччина – свої 700-річні провінції".
- Раніше іноземні ЗМІ поширювали закид, що в Україні скасували вибори, а українці не мають права голосу.
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