Зеленський і Дуда зустрілись у Давосі: про що говорили

Про це повідомляє PolskieRadio24.pl.

В Українському домі у Давосі Анджей Дуда та Володимир Зеленський відвідали виставку, присвячену воєнним злочинам Росії.

"Я запевнив президента Володимира Зеленського, що політика щодо України буде стабільною, це буде політика підтримки весь час", - заявив президент Польщі.

Польський лідер заявив, що за декілька днів Київ відвідає новий прем'єр Польщі Дональд Туск. Анджей Дуда вірить, що разом з новим польським урядом вони зможуть вести хорошу політику стосовно України, яка потребує потужної підтримки Заходу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вони обговорили двосторонні відносини, зокрема взаємодію на треку європейської інтеграції України.

"Скоординували наші позиції напередодні Вашингтонського саміту НАТО. Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили подальшу оборонну підтримку нашої країни", - додав Зеленський.